"Російський туристичний мир": показові фото пляжів Криму насмішили мережу

Для повної "краси" на кримських пляжах не вистачає перекотиполя

У мережі показали пустельні пляжі на території анексованого українського півострова Крим, не дивлячись на побудований міст через Керченську протоку. Відповідні фото опублікував місцевий блогер RoksolanaToday&Крим на своїй сторінці в Twitter.

"Партеніт. Чого чекаємо? Міст є. Вода 22 градуси", - говориться до підпису.

Фото: скріншот поста (twitter.com/KrimRt)

Звернемо увагу, що на знімках видно, що кримські пляжі напередодні курортного сезону практично повністю порожні. На них видно лише декількох відпочиваючих.

Фото: порожні пляжі Криму (twitter.com/KrimRt)

У той же час користувачі мережі уточнили, що для "повної краси" на знімках не вистачає спеціального рослини перекотиполя.

"Це ще багато туристів. Є місця, де їх уже три роки не бачили. Не вистачає тільки перекотиполя", - сказав користувач під ніком "Евтаназія".

"Хто ж тюрму народів з доброї волі поїде", - уточнив юзер Себастьян Парэйро.

"Російський туристичний мир. Найбільш російське з усіх росіян, особливо за кількістю туристів", - підкреслив користувач Агатангел Кримський.

"Раніше, починаючи з травневих, в Криму було не проштовхнутися. Не те, що зараз. На Криму природа відпочиває", - упевнений юзер "секта свідків покращення".

Фото: скріншот коментарів (twitter.com/KrimRt)

До речі, на території окупованого Криму 25 травня пройшов останній дзвоник. У соціальній мережі Twitter після урочистої події були опубліковані фотографії, які показують рівень прагнення російської влади змінити ідеологічні підвалини місцевих жителів. Фотографії відповідного характеру були опубліковані користувачем RoksolanaToday&Крим.

В підписі до фотографій, власник облікового запису вказав на прагнення місцевого самоврядування окупованого Криму в минуле.

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