"Это марш в прошлое": в сети показали снимки грустного выпускного в Крыму (фото)

В Севастополе школьники маршируют в прошлое

На территории оккупированного Крыма 25 мая прошел последний звонок. В социальной сети Twitter после торжественного события были опубликованы фотографии, которые показывают уровень стремления российской власти изменить идеологические устои местных жителей. Фотографии соответствующего характера были опубликованы пользователем RoksolanaToday&Крым.

В подписи к фотографиям владелец аккаунта указал на стремление местного самоуправления оккупированного Крыма в прошлое.

"Севастополь. Выпускной в человеческом мире - это шаг в БУДУЩЕЕ. И только на территории маразма это марш в прошлое"

Скриншот поста аккаунта twitter.com/KrimRt

Фото: (twitter.com/KrimRt)

Фото: (twitter.com/KrimRt)

"В далекое-далекое прошлое", "Я не представляю, что у нас такое может быть, да и при СССР не было", "Как-то неправильно они зигуют", "А какое е***о (ред. – лицо) у знаменосца – ночью встретишь, сам кошелек отдашь", "Это бл**ь какой-то сюр (ред. – сюрреализм)..Что у них в головах?!", "Совпедия рулит. Год этак 1980-й!" – пишут пользователи сети в комментариях.

Скриншот комментариев поста аккаунта twitter.com/KrimRt

К слову, в аннексированном Крыму оккупанты рубят многовековые деревья, а именно можжевельники. Вырубка растений происходит в Гаспре, на территории санатория "Ясная поляна". Об этом в группе "Доска позора Ялты" сообщила Валерия Петренко.

"Земляки! Сейчас в Гаспре, район "Ясной Поляны" пилят вековые можжевельники! Звонили в полицию, группа на выезде в Форосе (неизвестно когда будет). Куда обращаться, что делать?! Там участок больше полутора сотен можжевельников! Пилят напролом, не обращая ни на кого внимания!" - написала Валерия.

Видео: video.rbc.ua