"Це марш у минуле": в мережі показали знімки сумного випускного в Криму (фото)

У Севастополі школярі марширують в минуле

На території окупованого Криму 25 травня пройшов останній дзвоник. У соціальній мережі Twitter після урочистої події були опубліковані фотографії, які показують рівень прагнення російської влади змінити ідеологічні підвалини місцевих жителів. Фотографії відповідного характеру були опубліковані користувачем RoksolanaToday&Крим.

В підписі до фотографій власник облікового запису вказав на прагнення місцевого самоврядування окупованого Криму в минуле.

"Севастополь. Випускний у людському світі - це крок у МАЙБУТНЄ. І тільки на території маразму це марш в минуле"

Скріншот поста облікового запису twitter.com/KrimRt

Фото: (twitter.com/KrimRt)

Фото: (twitter.com/KrimRt)

"В далеке-далеке минуле", "Я не уявляю, що у нас таке може бути, так і при СРСР не було", "Як-то неправильно вони зігують", "А яке е***о (ред. – обличчя) у прапороносця – вночі зустрінеш, сам гаманець віддаси", "Це бл**ь якийсь сюр (ред. – сюрреалізм).. Що у них в головах?!", "Совпедія рулить. Рік отак 1980-й!" – пишуть користувачі мережі в коментарях.

Скріншот коментарів поста облікового запису twitter.com/KrimRt

До речі, в аннексированном Криму окупанти вирубають багатовікові дерева, а саме ялівці. Вирубка рослин відбувається в Гаспрі, на території санаторію "Ясна поляна". Про це у групі "Дошка ганьби Ялти" повідомила Валерія Петренка.

"Земляки! Зараз в Гаспрі, район "Ясної Поляни" пиляють вікові ялівці! Дзвонили в поліцію, група на виїзді у Форосі (невідомо коли буде). Куди звертатися, що робити?! Там ділянку більше півтора сотень ялівців! Пиляють напролом, не звертаючи ні на кого уваги!" - написала Валерія.

Відео: video.rbc.ua