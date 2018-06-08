"Украинская Бейонсе": соблазнительная Настя Каменских блеснула роскошными формами

Подписчики певицы даже предположили, что Каменских беременна
Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, которая занялась сольной карьерой под псевдонимом NK, довольно часто балует своих поклонников результатами достаточно откровенных фотосессий. Недавно на своей Іnstagram-страничке Каменских вновь похвасталась фанам своей роскошной фигурой.
Так, на фото Каменских позирует в облегающем боди и в платье-сетке, обильно ушитом блестками. При этом певица подсвечивается красным светом.
Соблазнительная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Кстати, подписчики певицы отметили, что им приятно видеть свою любимицу с "традиционными" кудрями.
"Боже мой! Какая ты красоточка", - пишет irisha_kuznetsova15.
"Обожаю кучеряхи ее", - отмечает gorbenkooo.
"Супер женщина вамп", - комментит ivankoivanov.
Скриншот комментариев instagram.com/kamenskux
При этом некоторые пользователи отметили, что на фото Каменских несколько поправилась. Некоторые даже связали это с возможной беременностью певицы.
"Это фотка старая? Как же ей идет быть полненкой", - задается вопросом stranger.2018.
"Она что, беременная?" – также уточняет andreikhorovets.
"Поправилась?" – пишет annikamaysan.
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Напомним, что в мае Настя Каменских и Потап отметили совместный день рождения. При этом певица недавно представила на своей страничке в Instagram видео с праздника.
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