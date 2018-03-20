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Украинская певица проникновенно спела хит легендарной Квитки Цисык

STYLERЗвёзды        20.03.2018 - 12:08
Квитка Цисык (фрагмент обложки альбома "Kvitka")
Квитка Цисык (фрагмент обложки альбома "Kvitka")

Эта украинская песня стала популярной во всем мире именно благодаря Квитке Цисык

Известная украинская певица Оксана Муха чувственно перепела композицию "Тече річка невеличка" из репертуара культовой Квитки Цисык

Именно с этой песней Оксана Муха семь лет назад победила в Первом международном фестивале-конкурсе им. Квитки Цисык.

По словам Оксаны, "Тече річка невеличка" - одна из самых любимых ее песен в репертуаре певицы-легенды, которой, кстати, 4 апреля этого исполнилось бы 65 лет.

Видео с YouTube/MusicVideoUA

Добавим, что Оксана Муха сегодня выступает на ведущих сценах Украины, Европы и Северной Америки; постоянно работает над созданием новых концертных программ и записями альбомов. 

Видео с YouTube/MusicVideoUA

Квитка Цисык родилась в 1953 году в США в семье Иванны и Владимира Цисык - послевоенных эмигрантов из Украины.

Если говорить о тех, кто когда-либо популяризировал украинскую песню, то имя этой американской певицы-сопрано приходит на ум сразу. Именно Квитка Цисык открыла украинские народные песни для всего мира.

Видео с YouTube/Наша Квітка

Грандиозную популярность Квитке Цисык принесли два альбома с украинскими песнями - "Songs of Ukraine" и "Two Colors". 

В 1983 году с матерью Квитка посетила Украину, а после провозглашения независимости Украины мечтала дать серию концертов на исторической родине. Но ее мечты так и не осуществились.

В отличие от многих диаспорских исполнителей Квитку Цисык таки знают в Украине: ее именем называют улицы, о ней снимают фильмы, а главное - ее песни слушают.

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Теги: украинская музыка
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