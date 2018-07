Украинская рок-группа окунула слушателей в атмосферу романтических черно-белых фильмов

Incomer (фото: facebook.com/incomerband)

Группа Incomer презентовала новую англоязычную композицию "Sensuality"

Львовское трио Incomer представило новую композицию "Sensuality". Изюминкой релиза является то, что эта композиция - англоязычная версия предыдущего сингла львовян "Кароока", однако имеет отличную от оригинала музыкальную структуру.

"Творческий процесс - интересная штука: сначала план был выпустить оба трека с минимальной разницей во времени, но нельзя просто взять и переписать вокал на другом языке. В процессе адаптации песни под акустические выступления пришли идеи, которые (с определенными приемами в аранжировке) углубили атмосферу романтических черно-белых фильмов середины двадцатого века", - комментируют музыканты.

Участники группы говорят, что "это еще одна грань познания своих возможностей".

"Было интересно, как зазвучит песня другом языке. Было еще интереснее находить слова, которые вписывались бы в мотив и не отходили сильно в сторону от заложенного смысла", - добавили в Incomer.

Видео: YouTube/MusicVideoUA

Текст песни "Sensuality":

I trully believe you can

Create wonders.

You can apprehend me

So well.

We’re here to sing a song

We’re made to discover

In a circular dance

like passionate lovers.

You’re perfectly designed

My Endeavor to freedom.

Like in step in the air

I’m upside down.

In your eyes, Mesiah,

Totally drown.

And my bubble blood boils in

Sugar and honey…

You can rein my pain,

My inner thunder.

No matter what,

You still support me.

Let everybody say

“You are no stunner”,

We will merely shine

Like passionate lovers.

Waver me tonight in the light of city,

Be my waken sensuality.

Overcome my fright

In my mind so creepy

By wandering and lightening the dark.

Wandering and lightening the dark,

Waver me in the light (line) of city.

Make a flame, give me a spark

In the night sky passing so quickly.

Напомним, что впервые в чартах клипов YouTube 1-е место заняла песня на украинском языке.