"Украинские Мальдивы": Злата Огневич показала неизведанную красоту Украины в новом клипе

Злата Огневич показала новую видеоработу (фото: пресс-служба)

Огневич поставила перед собой целью показать Украину, которую еще не видели

Известная украинская исполнительница Злата Огневич представила своим поклонникам новый видеоклип на украиноязычную песню DOLONI ("Долоні").

В этот раз известная артистка в своем новом видео решила сделать акцент на красоте украинского острова Джарылгач, о существовании которого многие даже не догадываются. Восхитительное место в Херсонской области стало объектом для съемки нового клипа Златы Огневич на песню DOLONI, автором которой традиционно стал Михаил Некрасов и Mike Jr.J из США, а слова к песне написала сама Злата в соавторстве с Melada Moar.

Злата Огневич выпустила клип на песню DOLONI

Двое суток в начале июля длились съемки видео во главе с режиссером клипа Константином Гордиенко, с которым Злата Огневич уже работала по клипам "Танцювати" и "Do мене".



Летний саунд и заводные ритмы решили экранизировать там, где мало кто был из украинцев, а ведь это место по праву называют "украинскими Мадьдивами".



"Наша страна имеет уникальную, неповторимую красоту! Есть множество мест, о которых мы с вами даже не догадываемся. Настоящим открытием для меня стал остров Джарылгач и поэтому мой новый клип про Украину, которую вы еще не видели", - говорит Злата Огневич о премьере своего нового клипа "DOLONI".

Как проходили съемки клипа Златы Огневич на песню DOLONI (фото: пресс-служба певицы)

Также Огневич рассказала, что на написание текста песни ее вдохновили поклонники на многочисленных концертах, которые она дает.



"Песня "DOLONI" очень знаковая для меня! Не только потому, что мы делали ее с ребятами из другого континента, но и потому, что она появится в моем первом альбоме. Сейчас я работаю над ним, и чувствую огромное вдохновение, как никогда! Текст к этой песне пришёл ночью, после моего концерта, когда я вспоминала зрителей, их ладони и написала часть припева", - объяснила суть новой композиции певица.

Напомним, ранее STYLER писал, что Огневич стала приглашенной гостьей на масштабном мероприятии Miss Ukrainian Canada 2018, мероприятие прошло в Торонто. Кроме концерта, Злата Огневич также показала яркий трюк в самом центре Торонто.

Что не удивительно, ведь певица старается поддерживать себя в отличной форме. Так, во время съемок клипа в Херсонской области Огневич старалась совместить приятное с полезным - и новую видеоработу сделать, и отдохнуть. Во время необычного отпуска Огневич сверкнула аппетитными формами, побаловав поклонников откровенными фото.

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