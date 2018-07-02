Украинским артистам, гастролирующим в РФ, придумали наказание

Законопроект о гастролях звезд в России зарегистрирован в начале марта

Украинские звезды должны будут уведомлять СБУ о любых мероприятиях, которые планируются в РФ. О новых законах и перспективах их принятия в интервью "Апострофу" рассказал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

Он отметил, что законопроект о гастролях украинских звезд в России зарегистрирован в начале марта. Кириленко уточнил, что таких законопроектов на самом деле три.

"Базовый – изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы, его внесли депутаты от практически всех демократических фракций, не только двух фракций коалиции, но и фракций, входивших в предыдущую коалицию, а также внефракционные депутаты. И вокруг него еще в качестве идеи были дебаты, еще тогда, когда мы его презентовали в феврале, потому что это же резонансный вопрос. Урегулировать жестким путем у нас все призывают, но когда доходит до дела, то начинаются дискуссии!" - сказал вице-премьер.

Кириленко пояснил, что законопроект устанавливает то, что гастролирующие в РФ звезды должны сообщать СБУ об участи во всех мероприятиях, запланированных в стране-агрессоре.

После чего СБУ обращается в орган, ведущий специальный реестр лиц, которые гастролируют в РФ. На основании реестра телевидение титрует выступление или клип такого артиста надписью о то, что он ездит в страну-агрессор. На радио это будут делать через голосовое сообщение. Также будут титроваться рекламные объявления и афиши.

"Плюс я предложил ввести гастрольный сбор 20%, который будет взиматься с каждого мероприятия, в котором принимают участие исполнитель или исполнители, занесенные в реестр лиц, которые гастролируют на территории государства-агрессора. И целевым образом эти средства должны идти на поддержание обороноспособности и национальной безопасности Украины. В связи с этим также вносятся изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы", - добавил Кириленко.

Напомним, что российские звезды выступили в оккупированном Донецке.

"В музыке самый кайф – это живой экспромт. Особенно когда так неожиданно вспоминаешь добрые песни, которые очень даже хорошо знаешь. Спасибо ребята за такой неожиданный и очень веселый вечер!" – подписала звезда ролик.

Светлана Лобода: наша или не наша