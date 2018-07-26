Украинский певец показал жаркие кадры из своих "Девяти с половиной недель"

OLEYNIK снимает клип "Любишь другого" (фото: пресс-служба)

В сети появился фрагмент будущего клипа OLEYNIK на трек "Любишь другого"

Украинский певец OLEYNIK в своем новом видео обратился к своим прошлым отношениям. Они и сформировали его мировоззрение.

"Чем ломать голову над перспективами отношений, проживай момент "здесь и сейчас" на все сто, будь спонтанным. Помогай расти тем, кого любишь, но не сливайся воедино, теряя себя. Не требуй любви, как инфантил-эгоист, а делись искренностью сам", - лаконично резюмирует идею будущего клипа OLEYNIK.

OLEYNIK - Любишь другого

Из первых кадров очевидно, что видео изобилует откровенными сценами из жизни влюбленной пары. В основе - история сиюминутного увлечения, которое оставляет после себя безответную любовь и пустоту, если ты потерял себя.

Название трека, над саундом которого работал Sinegull Production, подразумевает существование любовного треугольника. Однако со слов режиссеров Дениса Манохи и Максима Шелковникова, видео будет наполнено символизмом и метафорами: здесь не будет третьего персонажа, а роль девушки главного героя исполнила украинская модель Аня Проничкина.

"Этот прием оставляет зрителю пространство для размышлений", - говорит артист.

Ранее популярная украинская группа DILEMMA выпустила клип на сингл "Майлав".