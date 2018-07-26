Українська пісня 2018: названы все участники грандиозного проекта

Во Львове состоится "Українська пісня" (facebook.com/uapisnya)

Концерт состоится накануне двадцать седьмой годовщины независимости Украины

Национальный телепроект "Українська пісня", который в этом году состоится 18 августа на "Арене Львов", объявил имена всех хедлайнеров. Так, на сцене проекта выступят Александр Пономарев, Злата Огневич, Sonya Kay, Артем Пивоваров, а также "Воплі Відоплясова", Pianoбой, О.Torvald, Alyosha, MELOVIN, Tayanna, DILEMMA, Kadnay, Ivan NAVI и польская группа CHEMIA.

Афиша проекта (пресс-служба)

Афиша проекта (пресс-служба)

Вместе с известными артистами на сцену выйдут и молодые исполнители и группы - десять победителей отборочного тура, который длился почти три месяца - с начала мая и до второй половины июля. Это LAUD, TOLO4NYI, PATSYKI Z FRANEKA, PANCHYSHYN, LUMIERE, JULINOZA, Anna PETRAsh, RULADA а также львовская группа Secret Forest и киевский певец Erômin.

JULINOZA - Riff

Erômin - Наш Час

Ожидается, что концерт 18 августа на "Арене Львов" посетят 17-19 тыс. зрителей.

"Главной задачей Национального проекта "Українська пісня" является создание мощного проекта с новым, современным украинским лицом, который станет главным музыкальным событием в Украине, а в дальнейшем приобретет и международного значения. Ведь глобальная цель "Української пісні" - поиск, поддержка, популяризация и продвижение украиноязычной музыки как в Украине, так и в мире. Важный момент: участники из-за границы эксклюзивно готовят для выступления на "Арене Львов" песню на украинском языке", - рассказывает генеральный продюсер проекта Тарас Курчик.

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