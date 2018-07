Koktebel Jazz Festival: объявлен полный лайн-ап по дням

Koktebel Jazz Festival (фото: пресс-служба)

Джаз Коктебель объявил полную программу всех четырех сцен: Nu Jazz, Jazz&Blues Cafe, Open и Special

Организаторы раскрыли подробную программу всех сцен Koktebel Jazz Festival 2018.

Так, Nu Jazz Stage откроется 16 августа в 19:30 уже традиционным Днем Украинской Музыки. Koktebel Jazz стоит в авангарде в деле открытия и промотирования украинской актуальной музыки. В первый день Koktebel Jazz Festival сыграют Dakh Daughters, Onuka, Олег Скрипка и НАОНИ, а первыми на сцену выйдут Heart Beat Brass Band - харьковская группа, заслужившая эту честь победой зрительских симпатий на Open Stage в прошлом году.

17 августа на Nu Jazz будет представлена программа “Мастерская и друзья на море”, которая соберет самые новые украинские музыкальные проекты и станет самым полным срезом новой украинской музыки.

В субботу, 18 августа, Nu Jazz откроется премьерой нового амбициозного проекта Лауры Марти SHINE, певицы года по версии ELLE Ukraine, затем на сцену выйдет преображенные KOOP OSCAR ORCHESTRA, Мартина Топли-Берд, экс-вокалистка Massive Attack, выступит в Украине впервые, а легендарные Morcheeba в своем “золотом” составе со Скай Эдвардс представят свой новый долгожданный альбом “Blaze Away”.

19 августа Nu Jazz заработает с 17:00. На ней выступят Drum&Tuba Band - банда без единого электронного инструмента, только живые духовые, одесский фолк Феликс Шиндер и "Деньги Вперед", волшебный Laud - финалист нацотбора на Евровидение 2018, экспериментаторы электроакустики DZ'OB, представители эпатажного электро-фэшн Beissoul & Einius и легенды ямайского регги Inner Circle. Закроется Koktebel Jazz грандиозным спецпроектом от "Хамерман Знищує Віруси" "Кабаре для взрослых : ХЗВ All Star".

Open Stage - фабрика по открытию украинских молодых звезд и талантов, открывается в 10:20. 16 августа на ней выступит Юрий Самовилов, "Роялькіт" и adm:t, 17 августа - Jungleman, Aliens Love the Ocean и Verry The Jerry, 18 августа - The Muss, Love & Joy и Le Cœur, 19 августа - Tatis.

Настоящим открытием станет возвращенная джазовая сцена - Jazz&Blues Cafe, куратором и ведущим которой будет знаменитый Алексей Коган. 16 августа сцена откроется в 18:00 Cherkasy Jazz Quintet, продолжится дуэтом Дениса Кинчева и норвежца Frode Barth и завершится шоу от Naked - балканским этно-джазом. 17 августа выступят Kiev Tango Project, новый проект от знаменитой Натальи Лебедевой и прекрасные немцы Tingvall Trio. 18 августа Jazz&Blues Cafe Stage откроет Алексей Ревенко. Павел Игнатьев и Катико Пурцеладзе представят проект "Катикооо", а хедлайнерами вечера станут Mark Eliyahu - звезда израильской сцены и Marinita. Mark Eliyahu & Marinita сыграют на Koktebel Jazz Festival в рамках проекта "Искусство Толерантности". 18 августа на джазовой сцене выступит "Коко Меланж".

На Special Stage в ночь на 17 августа в 0:30 зажгут OY Sound System, Amadance and TeepaDeepa и TAAX, на 18 августа пройдет вечеринка от Dj FM, на 19 августа сыграют Votuma и Special Guest, а в завершающую ночь на 20 августа Funk Trio, TAAX и Ta'TiS.

В программе Koktebel Jazz Festival состоится спецсобытие - большая премьера-концерт фильма Jazz&More, о Koktebel Jazz и людях, которые его создают. Премьера пройдет 15 августа в 19:00 во Дворце культуры и искусств Черноморска при участии съемочной группы и замечательного музыканта-импровизатора Романа Коляды. Проект пройдет при участии Департамента культуры. Вход свободный.

Вход на Koktebel Jazz Festival свободный до 16:00. В это время даже если у вас нет абонемента, то вы сможете послушать выступления музыкантов Open Stage, ознакомиться с выставками и поучаствовать в конкурсах. Желающие могут поучаствовать в программе эковолонтерства - помочь благоустроить пляж и получить абонемент на платные события Koktebel Jazz.

Напомним, что Koktebel Jazz Festival 2018 пройдет с 16 по 19 августа в Черноморске Одесской области. Билеты можно приобрести по ссылке.

