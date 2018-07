Koktebel Jazz Festival: оголошено повний лайн-ап по днях

Koktebel Jazz Festival (фото: прес-служба)

Джаз Коктебель оголосив повну програму всіх чотирьох сцен: Nu Jazz, Jazz&Blues Cafe, Open і Special

Організатори розкрили детальну програму всіх сцен Koktebel Jazz Festival 2018.

Так, Nu Jazz Stage відкриється 16 серпня о 19:30 вже традиційним Днем Української Музики. Koktebel Jazz стоїть в авангарді у справі відкриття та промоції української актуальної музики. У перший день Koktebel Jazz Festival зіграють Dakh Daughters, Onuka, Олег Скрипка та НАОНІ, а першими на сцену вийдуть Heart Beat Brass Band - харківська група, що заслужила цю честь перемогою глядацьких симпатій на Open Stage в минулому році.

17 серпня на Nu Jazz буде представлена ​​програма “Мастерская і друзі на море”, яка збере найновіші українські музичні проекти і стане найповнішим зрізом нової української музики.

У суботу, 18 серпня, Nu Jazz відкриється прем'єрою нового амбітного проекту Лаури Марті SHINE, співачки року за версією ELLE Ukraine, потім на сцену вийде повністю нові KOOP OSCAR ORCHESTRA, Мартіна Топлі-Берд, екс-вокалістка Massive Attack, яка виступить в Україні вперше, а легендарні Morcheeba в своєму "золотому" складі зі Скай Едвардс представлять свій новий довгоочікуваний альбом "Blaze Away".

19 серпня Nu Jazz запрацює з 17:00. На ній виступлять Drum & Tuba Band - банда без єдиного електронного інструменту, тільки живі духові, одеський фолк Фелікс Шиндер і "Деньги Вперед", чарівний Laud - фіналіст нацвідбору на Євробачення 2018, експериментатори електроакустики DZ'OB, представники епатажного електро-фешн Beissoul & Einius і легенди ямайського реггі Inner Circle. Закриється Джаз Коктебель грандіозним спецпроектом від "Хамерман Знищує Віруси" "Кабаре для дорослих: ХЗВ All Star"

Open Stage - фабрика по відкриттю українських молодих зірок і талантів, відкривається в 10:20. 16 серпня на ній виступить Юрій Самовілов, "Роялькіт" і adm:t, 17 серпня - Jungleman, Aliens Love the Ocean і Verry The Jerry, 18 серпня - The Muss, Love & Joy і Le Cœur, 19 серпня - Tatis.

Справжнім відкриттям стане повернена джазова сцена - Jazz & Blues Cafe, куратором і ведучим якої буде знаменитий Олексій Коган. 16 серпня сцена відкриється о 18:00 Cherkasy Jazz Quintet, продовжиться дуетом Дениса Кінчева і норвежця Frode Barth і завершиться шоу від Naked - балканським етно-джазом. 17 серпня виступлять Kiev Tango Project, новий проект від знаменитої Наталії Лебедєвої і прекрасні німці Tingvall Trio. 18 серпня Jazz & Blues Cafe Stage відкриє Олексій Ревенко. Павло Ігнатьєв і Катіко Пурцеладзе представлять проект "Катикооо", а хедлайнерами вечора стануть Mark Eliyahu - зірка ізраїльської сцени і Marinita. Mark Eliyahu & Marinita зіграють на Koktebel Jazz Festival в рамках проекту "Мистецтво толерантності". 18 серпня на джазовій сцені виступить "Коко Меланж".

На Special Stage в ніч на 17 серпня в 0:30 запалять OY Sound System, Amadance and TeepaDeepa і TAAX, на 18 серпня пройде вечірка від Dj FM, на 19 серпня зіграють Votuma і Special Guest, а в завершальну ніч на 20 серпня Funk Trio, TAAX і Ta'TiS.

В програмі Koktebel Jazz Festival відбудеться спецподія - велика прем'єра-концерт фільму Jazz & More, про Джаз Коктебель і людей, які його створюють. Прем'єра відбудеться 15 серпня о 19:00 в Палаці культури і мистецтв Чорноморська за участю знімальної групи і чудового музиканта-імпровізатора Романа Коляди. Проект пройде за участю Департаменту культури. Вхід вільний.

Вхід на Koktebel Jazz Festival вільний до 16:00. В цей час навіть якщо у вас немає абонемента, то ви зможете послухати виступи музикантів Open Stage, ознайомитися з виставками та взяти участь у конкурсах. Бажаючі можуть взяти участь у програмі эковолонтерства - допомогти облаштувати пляж і отримати абонемент на платні події Koktebel Jazz.

Нагадаємо, що Koktebel Jazz Festival 2018 пройде з 16 по 19 серпня в Чорноморське Одеської області. Квитки можна придбати за посиланням.

Раніше засновник Koktebel Jazz Festival Лілія Млинарич розповіла про фестиваль.