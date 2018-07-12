Основатель Koktebel Jazz Festival Лилия Млинарич: Нам удалось создать атмосферу праздника и свободы

Лилия Млинарич (фото: пресс-служба)

Джаз Коктебель на сегодняшний день является одним из самых ярких и интересных фестивалей Украины

Лилия Млинарич - президент и основатель Koktebel Jazz Festival, член наблюдательного совета Украинского института, кандидат экономических наук. Лилия Викторовна начинала свою карьеру как преподаватель экономической статистики и моделирования в ВУЗе. Затем, в 1990-х, она пришла на должность секретаря и выросла до одного из ведущих управляющих топ-менеджеров больших компаний.

Сейчас Лилия Млинарич занимается бизнес-консультированием и продюсированием культурных проектов. В своих интервью Лилия рассказывает, что Джаз Коктебель - это ее хобби для души, поскольку фестивали в Украине - это красиво и весело, но заработать на этом пока практически невозможно. В 2014 году Koktebel Jazz Festival пережил настоящий кризис в связи оккупацией Крыма. Джаз Коктебель пришлось спешно переезжать в Затоку неподалеку от Одессы, бороться за свое имя и приспосабливаться к новым обстоятельствам. Несмотря на пережитые проблемы, Джаз Коктебель на сегодняшний день является одним из самых ярких, интересных и конкурентноспособных фестивалей Украины. Мы встретились с Лилией Млинарич, президентом фестиваля, чтобы выяснить почему она продолжает заниматься своим дорогостоящим хобби и какие сюрпризы нас ждут на пляже Чайка в Черноморске в 2018 году.

Koktebel Jazz festival - фестиваль-долгожитель в Украине. Как он менялся на протяжении 16 лет?

Фестиваль возник с целью помочь Музею Максимилиана Волошина. План был сделать яркий ивент, и обратить внимание общественности и государственных органов на состояние музея. И это удалось: появился Попечительский Совет, началась реконструкция здания и ограждения, новые издания произведений Волошина и др.

Достигнув этого, мы стали искать новые цели. С 2007 года мы стали развивать фестиваль как часть событийного туризма Крыма. Мы продлили курортный сезон в Коктебеле до начала октября, поток туристов вырос в разы. Если в 2003 году гостиниц в Коктебеле было всего 3, то в 2013 уже 225! Сейчас мы пытаемся развивать туризм на локации небольшого портового города Черноморска в Одесской области. Где фестиваль пройдет уже в третий раз после нашего вынужденного переезда.

Какие сюрпризы приготовил Джаз Коктебель для гостей в этом году?

Фестиваль откроется Днем украинской музыки. Мы выбрали самые яркие и самые разнообразные украинские музыкальные проекты - это Онука, Dakh Daughters, Олег Скрипка и Наони. Для фестиваля, который с 2004 года ищет новую хорошую украинскую музыку, стало доброй традицией делать первый день фестиваля днем исключительно украинской музыки. Open Stage, как проект, возникший в 2004 году, радует нас открытиями каждый год. И каждый год новая группа обязательно получает “приз зрительских симпатий”. Публика делает выбор, кто из участников Open Stage выступит в будущем году на Nu Jazz.

Для любителей джаза, спрашивавших где же джаз на Джаз Коктебель, мы презентуем возвращение джазовой сцены в новом формате Jazz&Blues Cafe. На ней сыграют такие звезды как Naked, Tingvall Trio, Bullet Blues Band и неповторимый Mark Eliyahu, который выступит на сцене 18 августа при поддержке посольства Израиля.

Гостей ждет незабываемая суббота. Суперталантливая вокалистка Лаура Марти презентует свой новый проект “Shine”, Мартина Топли-Берд, в свое время прославившая Massive Attack, выступит с новым альбомом, приедут шведы Koop Oscar Orchestra, звезды электронного джаза, которых необходимо слышать именно вживую, а не в записи и, конечно, Morcheeba в своем золотом составе с вокалисткой Скай Эдвардс представит свой новый альбом Blaze Away.

В чем главная особенность Джаз Коктебель? Чем он выделяется среди других фестивалей?

Главной составляющей хорошего фестиваля является не только лайн-ап (хотя и лайн-ап очень важен), главная составляющая хорошего фестиваля - это атмосфера. И тут я могу взять на себя смелость сказать, что нам удалось создать атмосферу праздника и свободы. Именно благодаря ей у нас есть постоянные гости, которые в первый раз попали на фестиваль еще студентами, а сейчас у них уже есть дети, и они всей семьей каждый год приезжают к нам. Именно такие истории вдохновили нас создать нашу детскую программу фестиваля.

Мы видим, что главные зарубежные фестивали, такие как Coachella, Burning Man движутся в сторону мультинаправленности, помимо музыки подключая визуал-арт. Пойдет ли Джаз Коктебель по этой дороге?

Честно говоря, Джаз Коктебель давно идет по этой дороге. Artishok, фестиваль современного искусства под руководством куратора Ганки Третьяк, кинорежиссера, основательницы галереи “Худграф” - возник как часть Джаз Коктебель в 2012 году. Тут наша публика и гости Черноморска могут познакомиться с самыми актуальными трендами современного искусства. Вход на Artishok для публики свободный. В этом году мы представим новое направление - программу ленд-арта, которую подготовят художники из Словении, Чехии и Украины.

У вас на фестивале принято говорить не “проблема”, а “новая возможность”. Использовали ли вы это правило при переезде фестиваля в 2014?

Безусловно этот переезд открыл для нас множество возможностей. Этот момент обнаружил всю поддержку нашей публики, наших друзей. Не один проданный билет не был возвращен после случившегося. А мы используем открывшиеся возможности как путь к публике из Молдовы, Чехии, Словении и Словакии. И очень благодарны всем за поддержку.

Поделитесь секретами для начинающих организаторов. Три вещи, необходимые, чтобы фестиваль получился?

Чтобы фестиваль получился необходима идея, вера в свою силу и идею, и команда. Также важно оценить свои силы и имеющиеся ресурсы и постараться провести фестиваль в том формате, который запомнится публике и будет отличать ваш фестиваль от других. А это означает правильное планирование. А начинающие организаторы иногда не понимают насколько важно это важно - оценить свои ресурсы и тщательно все распланировать, поэтому и сталкиваются с неудачами.

Оценить звезд и атмосферу и порадоваться на грядущем фестивале Koktebel Jazz Festival 2018 можно будет с 16 по 19 августа на большом пляже Чайка в Черноморске, Одесса!

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