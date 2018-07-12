Засновник Koktebel Jazz Festival Лілія Млинарич: Нам вдалося створити атмосферу свята і свободи

Лілія Млинарич (фото: прес-служба)

Джаз Коктебель на сьогоднішній день є одним з найяскравіших і найцікавіших фестивалів України

Лілія Млинарич - президент і засновник Koktebel Jazz Festival, член наглядової ради Українського інституту, кандидат економічних наук. Лілія Вікторівна починала свою кар'єру як викладач економічної статистики і моделювання в ВУЗі. Потім, в 1990-х, вона прийшла на посаду секретаря і виросла до одного з провідних керуючих топ-менеджерів великих компаній.

Зараз Лілія Млинарич займається бізнес-консультуванням і продюсуванням культурних проектів. У своїх інтерв'ю Лілія розповідає, що Джаз Коктебель - це її хобі для душі, оскільки фестивалі в Україні - це красиво і весело, але заробити на цьому поки практично неможливо. У 2014 році Koktebel Jazz Festival пережив справжню кризу в зв'язку окупацією Криму. Джаз Коктебель довелося спішно переїжджати до Затоки неподалік від Одеси, довелося боротися за своє ім'я і пристосовуватися до нових обставин. Незважаючи на пережиті проблеми, Джаз Коктебель на сьогоднішній день є одним з найбільш яскравих, цікавих і конкурентноспроможних фестивалів України. Ми зустрілися з Лілією Млинарич, президентом фестивалю, щоб з'ясувати чому вона продовжує займатися своїм дорогим хобі і які сюрпризи нас чекають на пляжі Чайка в Чорноморську в 2018 році.

Koktebel Jazz festival - фестиваль-довгожитель в Україні. Як він змінювався протягом 16 років?

Фестиваль виник з метою допомогти Музею Максиміліана Волошина. План був зробити яскравий івент, і звернути увагу громадськості і державних органів на стан музею. І це вдалося: з'явився Опікунська Рада, почалася реконструкція будівлі і огорожі, нові видання творів Волошина та ін.

Досягнувши цього, ми стали шукати нові цілі. З 2007 року ми почали розвивати фестиваль як частину подієвого туризму Криму. Ми продовжили курортний сезон в Коктебелі до початку жовтня, потік туристів виріс в рази. Якщо в 2003 році готелів в Коктебелі було всього 3, то в 2013 вже 225! Зараз ми намагаємося розвивати туризм на локації невеликого портового міста Чорноморська в Одеській області. Там фестиваль пройде вже втретє після нашого вимушеного переїзду.

Які сюрпризи приготував Джаз Коктебель для гостей в цьому році?

Фестиваль відкриється Днем української музики. Ми вибрали найяскравіші і найрізноманітніші українські музичні проекти - це Онука, Dakh Daughters, Олег Скрипка та НАОНІ. Для фестивалю, який з 2004 року шукає нову хорошу українську музику, стало доброю традицією робити перший день фестивалю днем ​​виключно української музики. Open Stage, як проект, що виник в 2004 році, радує нас відкриттями щороку. І щороку нова група обов'язково отримує "приз глядацьких симпатій". Публіка робить вибір, хто з учасників Open Stage виступить в майбутньому році на Nu Jazz.

Для любителів джазу, які запитували де ж джаз на Джаз Коктебель, ми презентуємо повернення джазової сцени в новому форматі Jazz & Blues Cafe. На ній зіграють такі зірки як Naked, Tingvall Trio, Bullet Blues Band і неповторний Mark Eliyahu, який виступить на сцені 18 серпня за підтримки посольства Ізраїлю.

На гостей чекає незабутня субота. Суперталановита вокалістка Лаура Марті презентує свій новий проект "Shine", Мартіна Топлі-Берд, яка свого часу прославила Massive Attack, виступить з новим альбомом, приїдуть шведи Koop Oscar Orchestra, зірки електронного джазу, яких необхідно чути саме вживу, а не в запису і, звичайно, Morcheeba в своєму золотому складі з вокалісткою Скай Едвардс представить свій новий альбом Blaze Away.

У чому головна особливість Джаз Коктебель? Чим він вирізняється з-поміж інших фестивалів?

Головною складовою хорошого фестивалю є не лише лайн-ап (хоча і лайн-ап дуже важливий), головна складова хорошого фестивалю - це атмосфера. І тут я можу взяти на себе сміливість сказати, що нам вдалося створити атмосферу свята і свободи. Саме завдяки їй у нас є постійні гості, які в перший раз потрапили на фестиваль ще студентами, а зараз у них вже є діти, і вони всією сім'єю щороку приїжджають до нас. Саме такі історії надихнули нас створити нашу дитячу програму фестивалю.

Ми бачимо, що головні зарубіжні фестивалі, такі як Coachella, Burning Man рухаються в бік мультінаправленності, крім музики підключаючи візуал-арт. Чи піде Джаз Коктебель по цій дорозі?

Чесно кажучи, Джаз Коктебель давно йде по цій дорозі. Artishok, фестиваль сучасного мистецтва під керівництвом куратора Ганки Третяк, кінорежисера, засновниці галереї "Худграф" - виник як частина Джаз Коктебель в 2012 році. Тут наша публіка і гості Чорноморська можуть познайомитися з найактуальнішими трендами сучасного мистецтва. Вхід на Artishok для публіки вільний. В цьому році ми представимо новий напрямок - програму ленд-арту, яку підготують художники зі Словенії, Чехії та України.

У вас на фестивалі прийнято говорити не "проблема", а "нова можливість". Чи використовували ви це правило при переїзді фестивалю в 2014?

Безумовно цей переїзд відкрив для нас безліч можливостей. Цей момент виявив всю підтримку нашої публіки, наших друзів. Не один проданий квиток не був повернутий після того, що сталося. А ми використовуємо можливості, що відкрилися як шлях до публіки з Молдови, Чехії, Словенії та Словаччини. І дуже вдячні всім за підтримку.

Поділіться секретами для початківців організаторів. Три речі, необхідні, щоб фестиваль вийшов?

Щоб фестиваль вийшов необхідна ідея, віра в свою силу і ідею, і команда. Також важливо оцінити свої сили і наявні ресурси і постаратися провести фестиваль в тому форматі, який запам'ятається публіці і буде відрізняти ваш фестиваль від інших. А це означає правильне планування. А початківці організатори іноді не розуміють наскільки важливо це важливо - оцінити свої ресурси і ретельно все розпланувати, тому і стикаються з невдачами.

Оцінити зірок і атмосферу і порадіти на прийдешньому фестивалі Koktebel Jazz Festival 2018 можна буде з 16 по 19 серпня на великому пляжі Чайка в Чорноморську, Одеса!

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