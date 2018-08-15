Умер Эдуард Успенский: подробности последних дней жизни писателя

Фото: Эдуард Успенский (УНИАН)

Незадолго до смерти писатель отказался от помощи врачей

Легендарный детский писатель Эдуард Успенский, на произведениях которого выросло не одно поколение детей, скончался вечером 14 августа в собственном доме в селе Пучково, под Москвой. Рядом с писателем до последних минут находилась жена Элеонора Филина, с которой он прожил 18 лет.

У писателя осталась дочь Татьяна от первого брака и две усыновленные дочери-близняшки от второго. В третьем браке, с Элеонорой Филиной у писателя детей не было, они совместно воспитывали сына Филиной.

В последние годы Эдуард Успенский страдал от онкологического заболевания и даже прошел лечение в Германии. В Россию писатель вернулся в начале августа и почти сразу ему стало хуже. Он потерял сознание, и жена вызвала медиков. От предложения врачей отправиться в больницу, Успенский категорически отказался и высказал желание провести последние дни дома, в кругу семьи.

Ранее он рассказывал прессе о своей болезни и надеялся, что лечение ему поможет.

"У меня идет очень сложная и долгая борьба с раком. Я прохожу четвертый курс химиотерапии – самый ответственный. Врачи говорят, что раковые клетки уходят довольно быстро. Будем надеяться, что это последний курс терапии, и она мне поможет", – сообщил писатель.

Однако при этом он признался, что перестал чувствовать пальцы.

Фото: Эдуард Успенский (kulturologia.ru/twitter.com)

Эдуард Успенский известен как автор многих детских книг. Кроме того, он создал героев, которых полюбило несколько поколений детей – Крокодила Гену, Чебурашку, кота Матроскина, почтальона Печкина, дядю Федора и остальных героев из "Каникул в Простоквашино" и братья Колобки. Также на его счету и авторство детских передач "Спокойной ночи, малыши!" и "АБВГДейка".

Эдуард Успенский был одним из российских знаменитостей, которые выступали против войны России с Украиной и аннексии Крыма. Он называл ситуация с Крымом – безобразной.

"Россия разделилась на 10% умных и на 90% идиотов. Я считаю, что я отношусь к десяти умным, потому что вся эта история с Крымом – она безобразная", – сказал Успенский в 2014 году в интервью для телеканала "Дождь".

Напомним, ранее мы сообщили о том, что Эдуард Успенский умер.

Также, мы недавно писали о том, что скончался актер из сериала "Каменская".

Видео: РБК-Украина