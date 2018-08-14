Умер известный детский писатель Эдуард Успенский

STYLER LIFE 14.08.2018 - 23:52
Скриншот: Эдуард Успенский (YouTube.com/Oven21) Скриншот: Эдуард Успенский (YouTube.com/Oven21)

Писатель в последнее время страдал от тяжелой болезни

В Москве умер советский и российский писатель, легендарный автор детских книг Эдуард Успенский. Об этом сообщает Тelegram-канал Mash.

Известно, что писатель скончался у себя дома. Рядом с ним была его жена. Эдуарду шел 81 год.

Умер известный детский писатель Эдуард Успенский

Фото: Эдуард Успенский (instagram.com/wow.tv_news)

В последние годы Успенский страдал от тяжелой болезни.

"Недавно Эдуард Николаевич вернулся после лечения из Германии в Россию. Но вскоре ему стало резко хуже, и врачи предложили отправиться в больницу. На этот раз в Москве. Однако Успенский отказался и последние две недели не вставал с постели", - сказано в сообщении канала.

Умер известный детский писатель Эдуард Успенский

Скриншот поста (web.telegram.breakingmash)

Эдуард Успенский придумал любимых детских персонажей - Крокодила Гену и Чебурашку, кота Матроскина, Дядю Федора, почтальона Печкина, Шарика и многих других.

Умер известный детский писатель Эдуард Успенский

Фото: Эдуард Успенский (twitter.com/InfoResist)

Первая книга Успенского про Дядю Федора "Дядя Федор, пес и кот" была опубликована в 1974 году.

В 2010 году Успенскому присуждена премия имени Корнея Чуковского, учрежденная для детских писателей, в главной номинации "За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе".

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