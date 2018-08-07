Умер известный украинский актер и режиссер

Фото: torange.biz

Актер умер на 66 году жизни

6 августа умер известный актер, режиссер-постановщик киевского Театра на Подоле Игорь Славинский. Об этом сообщил театральный критик Олег Вергелис в своей странице в Facebook.

"Не стало Игоря Славинского. Печаль, отчаяние, горе. Соболезнования родным, близким, театру", - написал Вергелис.

Актеру было 65 лет. О причинах смерти не сообщается.

Как передает dt.ua со ссылкой на слова Олега Вергелиса, режиссер долго болел, но даже несмотря на болезнь и невыносимую жару продолжал работать и ездил ставить спектакль в Николаеве.

Славинский - выпускник Киевского университета театра, кино и телевидения имени Карпенка Карого, где потом преподавал актерское мастерство на курсе Николая Рушковского.

"Игорь Славинский был из числа театральных людей, которые излучают теплый и добрый свет. Игорь был не только режиссером, но и хорошим актером, он и обустраивал многие спектакли для своих замечательных коллег как сильные актерские бенефисы, как спектакли-исповеди. Поэтому его обожали актеры, его постоянно ждали в театрах разных украинских городов. Недавняя летняя рабочая поездка в Николаев оказалась роковой - последней. Организм не выдержал нагрузок, напряжения, жары", - сказал журналистам Вергелис.

Фото: Игорь Славинский (theatreonpodol com)

Славинский был ведущим актером Киевского академического драматического театра на Подоле и работал там с 1987 года. С 2008 занимал должность режиссера-постановщика в этом театер, с 2013 года – был руководителем киевского театра "Актер".

В 2010 году он получил три Киевские пекторали: как лучший режиссер, а также за лучшие спектакли – "Мертвые души" и "Люксембургский сад".

В этом году получил почетное звание "народный артист Украины".

Поставил множество спектаклей: в театре на Подоле: Мертвые души", "Контрабас", "Шерри-бренди", " "Любви старинные туманы". В театре "Сузір"я": "Одинокая леди", "Жаворонок", "Антигона", в театре "Актер" - "Письма любви", "Парнас дыбом".

Славинский сыграл около 50 ролей в кинофильмах и телесериалах.

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