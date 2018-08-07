Помер відомий український актор і режисер

Фото: torange.biz

Актор помер на 66 році життя

6 серпня помер відомий актор, режисер-постановник київського Театру на Подолі Ігор Славинський. Про це повідомив театральний критик Олег Вергеліс у своїй сторінці Facebook.

"Не стало Ігоря Славинського. Печаль, відчай, горе. Співчуття рідним, близьким, театру", - написав Вергеліс.

Йому було 65 років. Про причини смерті не повідомляється.

Як передає dt.ua з посиланням на слова Олега Вергеліса, режисер довго хворів, але навіть незважаючи на хворобу і нестерпну спеку продовжував працювати і їздив ставити спектакль в Миколаєві.

Славинський - випускник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого, де потім викладав акторську майстерність на курсі Миколи Рушковського.

"Ігор Славинський був з числа театральних людей, які випромінюють теплий і добрий світ. Ігор був не тільки режисером, але і хорошим актором, він і облаштовував багато вистав для своїх чудових колег як сильні акторські бенефіси, як спектаклі-сповіді. Тому його обожнювали актори, його постійно чекали в театрах різних українських міст. Недавня річна робоча поїздка в Миколаїв виявилася фатальною - останньою. Організм не витримав навантаження, напруги, спеки", - сказав журналістам Вергеліс.

Фото: Ігор Славінський (theatreonpodol com)

Славинський був провідним актором Київського академічного драматичного театру на Подолі і працював там з 1987 року. З 2008 року обіймав посаду режисера-постановника у цьому театер, з 2013 року – був керівником київського театру "Актор".

В 2010 році він отримав три Київські пекторалі: як найкращий режисер, а також за кращі вистави "Мертві душі" і "Люксембурзький сад".

У цьому році отримав почесне звання "народний артист України".

Поставив безліч вистав: у театрі на Подолі: Мертві душі", "Контрабас", "Шеррі-бренді", " "Любові старовинні тумани". У театрі "Сузір"я": "Самотня леді", "Жайворонок", "Антігона", в театрі "Актор" - "Листи кохання", "Парнас дибом".

Славинський зіграв близько 50 ролей в кінофільмах і телесеріалах.

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