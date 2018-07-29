Умер известный журналист, лауреат премии ТЭФИ

Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

Журналист умер в результате продолжительной болезни

Журналист и медиаменеджер Яков Лондон умер в г. Новосибирск, Россия, в возрасте 54 лет. О трагической смерти общественного деятеля сообщают российские СМИ.

По имеющейся информации, Яков Лондон умер из-за длительного заболевания. На момент смерти он был в реанимации, врачам не удалось его спасти.

Известно, что в 1998 году на Лондона было совершено покушение, после которого он остался инвалидом. После покушения врачи давали Лондону не больше 8 лет жизни, но он прожил еще 20.

Яков Лондон был одним из основателей независимого телевидения в Новосибирске и оказал значительное влияние на политическую и общественную жизнь страны. В 1992 году он открыл телеканал НТН-4, который работал до 2005 года. Журналист руководил ГТРК "Новосибирск" и "Сибирь ТВ". В 2002 году удостоен премии ТЭФИ в номинации "Публицистические программы".

Фото: (facebook.com/akirilenko)

Похороны известного тележурналиста пройдут 30 июля.

Напомним, что раньше мы сообщали о смерти известного российского писателя, который погиб в результате инфаркта.

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Видео: (video.rbc.ua)