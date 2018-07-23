Умер молодой украинский хоккеист (фото)

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Спортсмену было 17 лет

Ушел из жизни молодой украинский хоккеист херсонского "Днепра" Эдуард Жук. Об этом сообщили на странице Федерации хоккея Украины в соцсети Facebook.

Нападающий "Днепра", который был кандидатом в юниорскую сборную Украины, погиб 22 июля. Спортсмен утонул в водоеме.

"Вчера преждевременно ушел из жизни нападающий херсонского "Днепра", кандидат в состав юниорской сборной команды Украины Эдуард Жук", - сообщили в Федерации.

Всего две недели назад Эдуарду исполнилось 17 лет. Парень был воспитанником донецкой школы хоккея.

"С 2014 года выступал в Херсоне, где получал награды детско-юношеских соревнований", - сообщили в ФХУ.

В составе команды "Днепр" Эдуард Жук стал серебряным призером чемпионата Юниорской хоккейной лиги (ЮХЛ) в сезоне 2017-2018.

Фото: Эдуард Жук/ФХУ (xsport.ua)

"Федерация хоккея Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написали в сети.

Скриншот поста (facebook.com/fhu.com.ua)

Скриншот комментариев (facebook.com/fhu.com.ua)

Ранее сообщалось о смерти украинского футболиста и тренера.

23 июля умер тренер футбольной академии ФК "Подолье" Виталий Балицкий, под руководством которого в 2016 году клуб получил профессиональный статус.

Балицкий начинал карьеру футболиста именно в "Подолье". Также он выступал в киевском ЦСКА, луцкой "Волыни", кропивницкой "Зирке", винницкой "Ниве", румынском "Клуже" и других клубах.

22 августа Виталию Балицкому должно было исполниться 40 лет.

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