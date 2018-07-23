"Как же так?" Умер украинский футболист и тренер

Иллюстративное фото (pixabay.com)

22 августа Виталию Балицкому должно было исполниться 40 лет

В ночь на 23 июля умер тренер футбольной академии футбольного клуба "Подолье" Виталий Балицкий. Об этом говорится на сайте команды.

"Сегодня ночью перестало биться сердце тренера футбольной академии "Подолье", бывшего футболиста, мастера спорта Украины и настоящего патриота хмельницкого "Подолья" Виталия Викторовича Балицкого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно под руководством Балицкого ФК "Подолье" получил профессиональный статус в 2016 году.

Скриншот (fcpodillya.com.ua)

Балицкий был воспитанником ДЮСШОР "Подолье". Начинал карьеру футболиста в "Подолье". Выступал в киевском ЦСКА, луцкой "Волыни", кропивницкой "Зирке", винницкой "Ниве", румынском "Клуже" и других клубах.

После возрождения хмельницкого "Подолья" возглавил клуб. Тренировал команду в любительской лиге и во второй лиге чемпионата Украины по футболу. Позже вернулся, чтобы тренировать детей в футбольной академии.

22 августа Виталию Балицкому должно было исполниться 40 лет.

Украинцы выражают глубокие соболезнования семье и близким спортсмена.

"Виталик... Как же так? Познакомились с ним в Виннице, когда он выступал за "Ниву". Потом "Хмельницкий", он был тренером у нашего Даньки..." - написал Александр Попов.

Скриншот (facebook.com/fcpodillya)

Ранее Styler писал о том, что умер Народный артист Украины.

Видео: РБК-Украина