"Як же так?" Помер український футболіст і тренер

Ілюстративне фото (pixabay.com)

22 серпня Віталію Балицькому повинно було виповнитися 40 років

В ніч на 23 липня помер тренер футбольної академії футбольного клубу "Поділля" Віталій Балицький. Про це йдеться на сайті команди.

"Сьогодні вночі перестало битися серце тренера футбольної академії "Поділля", колишнього футболіста, майстра спорту України та справжнього патріота хмельницького "Поділля" Віталія Вікторовича Балицького", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що саме під керівництвом Балицького ФК "Поділля" отримав професійний статус у 2016 році.

Скріншот (fcpodillya.com.ua)

Балицький був вихованцем ДЮСШОР "Поділля". Починав кар'єру футболіста в "Поділлі". Виступав у київському ЦСКА, луцькій "Волині", кропивницькій "Зірці", вінницькій "Ниві", румунському "Клужі" та інших клубах.

Після відродження хмельницького "Поділля" очолив клуб. Тренував команду в аматорській лізі і в Другій лізі чемпіонату України з футболу. Пізніше повернувся, щоб тренувати дітей у футбольній академії.

22 серпня Віталію Балицькому повинно було виповнитися 40 років.

Українці висловлюють глибокі співчуття родині та близьким спортсмена.

"Віталік... Як же так? Познайомилися з ним у Вінниці, коли він виступав за "Ниву". Потім "Хмельницький", він був тренером у нашого Даньки..." - написав Олександр Попов.

Скріншот (facebook.com/fcpodillya)

Раніше Styler писав про те, що помер Народний артист України.

Відео: РБК-Україна