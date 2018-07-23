Помер молодий український хокеїст (фото)

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Спортсменові було 17 років

Пішов з життя молодий український хокеїст херсонського "Дніпра" Едуард Жук. Про це повідомили на сторінці Федерації хокею України в соцмережі Facebook.

Форвард "Дніпра", який був кандидатом у юніорську збірну України, загинув 22 липня. Спортсмен втопився у водоймі.

"Вчора передчасно пішов з життя нападник херсонського "Дніпра", кандидат до складу юніорської збірної команди України Едуард Жук", - повідомили у Федерації.

Всього два тижні тому Едуарду виповнилося 17 років. Хлопець був вихованцем донецької школи хокею.

"З 2014 року виступав в Херсоні, де отримував нагороди дитячо-юнацьких змагань", - повідомили в ФХУ.

У складі команди "Дніпро" Едуард Жук став срібним призером чемпіонату Юніорської хокейної ліги (ЮХЛ) в сезоні 2017-2018.

Фото: Едуард Жук/ФХУ (xsport.ua)

"Федерація хокею України висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - написали в мережі.

Скріншот поста (facebook.com/fhu.com.ua)

Скріншот коментарів (facebook.com/fhu.com.ua)

Раніше повідомлялося про смерть українського футболіста і тренера.

23 липня помер тренер футбольної академії ФК "Поділля" Віталій Балицький, під керівництвом якого в 2016 році клуб отримав професійний статус.

Балицький починав кар'єру футболіста саме в "Поділлі". Також він виступав у київському ЦСКА, луцької "Волині", кропивницькій "Зірці", вінницькій "Ниві", румунській "Клужі" та інших клубах.

22 серпня Віталію Балицькому мало виповнитися 40 років.

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