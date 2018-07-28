Умер легендарный советский писатель

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Известный писатель погиб от сердечного приступа

Сегодня, 28 июля, скончался известный писатель и автор сатирической антиутопии "Москва-2042" Владимир Войнович. Об этом сообщила его знакомая Юлия Пессина на своей странице в Facebook.

"Два часа назад умер Володя Войнович. Сердечный приступ, скорая не успела…", - сказала она.

Следует уточнить, что Войнович приобрел популярность благодаря иронической антиутопии "Москва-2042", а также трилогией о солдате Иване Чонкине. Более того, его песня "Четырнадцать минут до старта" являлась неофициальным гимном советских космонавтов.

Фото: Владимир Войнович (facebook.com/yulia.pessina)

За свою творческую деятельность писатель был выслан из СССР в 1980-м году, а также лишен гражданства. До 1990-го проживал в ФРГ и США, однако позже ему вернули советский паспорт.

В 2000-м году Войнович получил награду за роман "Монументальная пропаганда".

Напомним, умер легендарный вратарь киевского "Сокола" Юрий Шундров. Хоккеисту было 62 года. Об этом сообщили на сайте хоккейных болельщиков.

Как сообщалось ранее, в России умер советский режиссер документального кино Игорь Беляев. Ему было 86 лет. За свою карьеру он создал около 100 документальных фильмов.

Также напомним, что в Японии умерла самая старая жительница планеты – 117-летняя Чио Мияко. Она родилась 2 мая 1901 года. Известность в качестве старейшей жительницы Земли женщина приобрела в апреле этого года после того, как ушла из жизни Наби Тадзима, которой тоже было 117 лет.

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