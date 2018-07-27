Умер легенда киевской хоккейной команды "Сокол"

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Спортсмен скончался на 63 году жизни

Умер легендарный вратарь киевского "Сокола" Юрий Шундров. Хоккеисту было 62 года. Об этом сообщили на сайте хоккейных болельщиков "Гнездо".

"Сегодня ночью на 63-ем году жизни умер легендарный вратарь киевского "Сокола" Юрий Шундров (6 июня 1956 – 27 июля 2018). Приносим соболезнования родным, близким и всем болельщикам. Скорбим. Место и время похорон будут сообщены позднее", - сказано в сообщении.

Фото: Юрий Шундров (sokol kiev ua)

Юрий Шундров начал карьеру в Чемпионате СССР во второй лиге в пензенском "Дизелисте" в сезоне1973/74, затем в первой лиге. В сезоне 1978/79 начал играть в высшей лиге в составе команды «Сокол» (Киев). С сезона 1990/91 выступал в клубе "Црвена Звезда" югославской хоккейной лиги.

В "Сокол" Шундров перешел в конце 70-х из пензенского "Дизелиста" и на многие годы стал основным вратарем.

В 1985 году завоевал в составе команды бронзовые медали союзного чемпионата. Шундров провел два матча в составе сборной СССР.

За национальную команду Украины отыграл 23 матча.

Ранее сообщалось, что умер молодой украинский хоккеист.

Нападающий "Днепра", который был кандидатом в юниорскую сборную Украины, погиб 22 июля. Спортсмен утонул в водоеме.

"Вчера преждевременно ушел из жизни нападающий херсонского "Днепра", кандидат в состав юниорской сборной команды Украины Эдуард Жук", - сообщили в Федерации.

Всего две недели назад Эдуарду исполнилось 17 лет. Парень был воспитанником донецкой школы хоккея. С 2014 года он выступал в Херсоне, а после - в составе команы "Днепр". Там Эдуард Жук стал серебряным призером чемпионата Юниорской хоккейной лиги (ЮХЛ) в сезоне 2017-2018.

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