Помер легенда київської хокейної команди "Сокіл"

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Спортсмен помер на 63 році життя

Помер легендарний воротар київського "Сокола" Юрій Шундров. Хокеїстові було 62 роки. Про це повідомили на сайті хокейних уболівальників "Гніздо".

"Сьогодні вночі на 63-му році життя помер легендарний воротар київського "Сокола" Юрій Шундров (6 червня 1956 - 27 липень 2018). Приносимо співчуття рідним, близьким і всім уболівальникам. Сумуємо. Місце і час похорону буде повідомлено пізніше", - сказано в повідомленні.

Фото: Юрій Шундров (sokol kiev ua)

Юрій Шундров почав кар'єру в Чемпіонаті СРСР у другій лізі в Пензенському "дизелісти" в сезоне1973 / 74, потім в першій лізі. У сезоні 1978/79 почав грати у вищій лізі в складі команди «Сокіл» (Київ). З сезону 1990/91 виступав у клубі "Црвена Звезда" югославської хокейної ліги.

В "Сокіл" Шундров перейшов в кінці 70-х з пензенського "дизелісти" і на багато років став основним воротарем.

У 1985 році завоював у складі команди бронзові медалі союзного чемпіонату. Шундров провів два матчі в складі збірної СРСР.

За національну команду України відіграв 23 матчі.

Раніше повідомлялося, що помер молодий український хокеїст.

Нападник "Дніпра", який був кандидатом в юніорську збірну України, загинув 22 липня. Спортсмен потонув у водоймі.

"Вчора передчасно пішов з життя нападник херсонського" Дніпра ", кандидат до складу юніорської збірної команди України Едуард Жук", - повідомили в Федерації.

Всього два тижні тому Едуарду виповнилося 17 років. Хлопець був вихованцем донецької школи хокею. З 2014 року він виступав в Херсоні, а після - в складі кома "Дніпро". Там Едуард Жук став срібним призером чемпіонату юніорського хокейної ліги (ЮХЛ) в сезоні 2017-2018.

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