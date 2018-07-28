Помер легендарний радянський письменник

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Відомий письменник загинув від серцевого нападу

Сьогодні, 28 липня, помер відомий письменник і автор сатиричної антиутопії "Москва-2042" Володимир Войнович. Про це повідомила його знайома Юлія Пессіна на своїй сторінці в Facebook.

"Дві години тому помер Володя Войнович. Серцевий напад, швидка не встигла...", - сказала вона.

Слід уточнити, що Войнович набув популярності завдяки іронічній антиутопії "Москва-2042", а також трилогії про солдата Івана Чонкіна. Більш того, його пісня "Чотирнадцять хвилин до старту" була неофіційним гімном радянських космонавтів.

Фото: Володимир Войнович (facebook.com/yulia.pessina)

За свою творчу діяльність письменник був висланий з СРСР в 1980-му році, а також позбавлений громадянства. До 1990-го проживав у ФРН і США, однак пізніше йому повернули радянський паспорт.

У 2000-му році Войнович отримав нагороду за роман "Монументальна пропаганда".

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