Помер відомий журналіст, лауреат премії ТЕФІ

Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

Журналіст помер в результаті тривалої хвороби

Журналіст і медіаменеджер Яків Лондон помер у м. Новосибірськ, Росія, у віці 54 років. Про трагічну смерть громадського діяча повідомляють російські ЗМІ.

За наявною інформацією, Яків Лондон помер через тривале захворювання. На момент смерті він був у реанімації, лікарям не вдалося його врятувати.

Відомо, що у 1998 році Лондона було скоєно замах, після якого він залишився інвалідом. Після замаху лікарі давали Лондону не більше 8 років життя, але він прожив ще 20.

Яків Лондон був одним із засновників незалежного телебачення в Новосибірську і справив значний вплив на політичне і громадське життя країни. У 1992 році він відкрив телеканал НТН-4, який працював до 2005 року. Журналіст керував ДТРК "Новосибірськ" і "Сибір ТБ". У 2002 році удостоєний премії ТЕФІ в номінації "Публіцистичні програми".

Фото: (facebook.com/akirilenko)

Похорони відомого тележурналіста відбудуться 30 липня.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про смерть відомого російського письменника, який загинув в результаті інфаркту.

Як повідомлялося раніше, у Росії помер радянський режисер документального кіно Ігор Бєляєв. Йому було 86 років. За свою кар'єру він створив близько 100 документальних фільмів.

Раніше повідомлялося, що помер молодий український хокеїст.

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Відео: (video.rbc.ua)