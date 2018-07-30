Умер украинский художник, которого называли современным Куинджи

Фото: torange.biz

Художнику было 76 лет, когда он скончался

В субботу, 28 июля, умер народный художник Украины Павел Волик, которого называли современным Куинджи. Ему было 76 лет. Об этом сообщают "Факты".

Павел Волик закончил Львовский институт прикладного и декоративного искусства. Художник работал резчиком по дереву, занимался гравировкой по металлу, ткал ковры, создавал скульптуры, рисовал картины.

В последние годы Павел Волик преподавал живопись в Полтавском национальном техническом университете имени Юрия Кондратюка.

Фото: Павел Волик (facebook.com bastionpoltava)

Творчество Павла Волика отличается четкой композицией, сдержанностью цветовой гаммы, интерпретирующие народоведческую тематику, связанную с древними обычаями, народными песнями, казацкой историей.

Его произведения приобретали Министерство культуры Украины, Национальный союз художников, дирекция художественных выставок Украины, музеи Украины и зарубежья, частные коллекционеры США, Канады, Англии, Греции, Ямайки и многих других стран.

Ранее сообщалось, что ушла из жизни известная львовская радиоведущая.

Также стало известно, что умер легенда киевской хоккейной команды "Сокол".

Юрий Шундров начал карьеру в Чемпионате СССР во второй лиге в пензенском "Дизелисте" в сезоне1973/74, затем в первой лиге. В сезоне 1978/79 начал играть в высшей лиге в составе команды "Сокол" (Киев). С сезона 1990/91 выступал в клубе "Црвена Звезда" югославской хоккейной лиги.

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