Помер український художник, якого називали сучасним Куїнджі

Фото: torange.biz

Художнику було 76 років, коли він помер

У суботу, 28 липня, помер народний художник України Павло Волик, якого називали сучасним Куїнджі. Йому було 76 років. Про це повідомляють "Факти".

Павло Волик закінчив Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва. Художник працював різьбярем по дереву, займався гравіюванням по металу, ткав килими, створював скульптури, малював картини.

В останні роки Павло Волик викладав живопис в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка.

Фото: Павло Волик (facebook.com bastionpoltava)

Творчість Павла Волика відрізняється чіткою композицією, стриманістю колірної гами, интерпретирующие народоведческую тематику, пов'язану з давніми звичаями, народними піснями, козацькою історією.

Його твори набували Міністерство культури України, Національна спілка художників, дирекція художніх виставок України, музеїв України та зарубіжжя, приватні колекціонери США, Канади, Англії, Греції, Ямайки та багатьох інших країн.

Раніше повідомлялося, що пішла з життя відома львівська радіоведуча.

Також стало відомо, що помер легенда київської хокейної команди "Сокіл".

Юрій Шундров почав кар'єру в Чемпіонаті СРСР у другій лізі в пензенському "Дизелісті" в сезоне1973/74, потім в першій лізі. У сезоні 1978/79 почав грати у вищій лізі в складі команди "Сокіл" (Київ). З сезону 1990/91 виступав у клубі "Црвена Зірка" югославської хокейної ліги.

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