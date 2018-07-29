Ушла из жизни известная львовская радиоведущая

Фото: Марта Кинасевич (facebook.com/marta.kinasevych)

Отмечают, что она была мастером своего дела и прекрасной радиоведущей. Она скончалась на 73-м году жизни

Ушла из жизни легенда национального радио, львовский музыковед и мастер своего дела – Марта Кинасевич. Об этом, на своей странице в Facebook, сообщил Николай Княжицкий – журналист и народный депутат Украины – вспоминая о том, каким человеком была это женщина.

Скриншот поста (facebook.com/Николай Княжицкий)

"В этом году ушло так много людей, которые творили эпоху, которые сохраняли человечность и ценности; были ориентирами, как в профессии, так и в гражданской позиции", – такими словами начинает свой пост Николай Княжицкий. Он вспоминает о том, как начинал свою творческую карьеру: "тогда было одно львовское радио. И была одна Марта Кинасевич. Прекрасная ведущая, журналист, музыковед".

Народный депутат вспоминает времена Советского Союза, когда существовали списки запрещенных групп. И как в те времена он обратился к Марте Кинасевич: "а что если мы запустим в эфир "Пинк Флойд"?", – и та позволяла.

Вспоминает и о том, как в те далекие времена Марк Анапольский, бывший руководителем львовского рок клуба, приносил из дома бобинный "Юпитер", и как они с его помощью перезаписывали музыку с контрабандных пластинок.

"Потом я придумывал какие-то тексты о мире, которые якобы пел "Пинк Флойд" и нес их к цензору", – рассказывает Николай.

Напомним, недавно ушли из жизни сразу несколько известных людей: в России скончался известный пропагандист Кремля, также ушел из жизни известный советский музыкант Семен Мильштейн и умер известный журналист и лайреат премии ТЕФИ.

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