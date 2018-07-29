Ушел из жизни известный советский музыкант

STYLER LIFE 29.07.2018 - 14:10
Фото: (pixabay.com/Pexels) Фото: (pixabay.com/Pexels)

О смерти руководителя оркестра рассказал актер Александр Олешко

На 59 году жизни умер российский трубач, руководитель эстрадного оркестра "Данс-ленд" Семен Мильштейн. О трагической кончине рассказал его близкий друг Александр Олешко в социальной сети Facebook.

"Умер Семен Мильштейн. Прекрасный музыкант! Талантливейший трубач! Заслуженный артист России! Руководитель оркестра "Дэнс-лэнд". Мы все знали, как мужественно он борется со своей болезнью. Мы видели и радовались, когда он работал. Благодаря этому человеку я получил дополнительные возможности петь с живым оркестром, учиться этому. Благодаря Семену и артисты и зрители, были счастливы музыкальным программам и вечерам, которые он придумывал, создавал, очень часто принимая в этом участие бесплатно. В последний раз, вместе мы оказались на одной сцене в Арт-кафе театра им Е. Б. Вахтангова 13 декабря 2017 года. Почему то именно на этот вечер пришел мой товарищ, замечательный фотограф Саша Иванов и попросил поснимать происходящее. Царствие небесное, Семен. Спасибо тебе за все хорошее, что ты для меня сделал", — написал актер Александр Олешко.

Ушел из жизни известный советский музыкант

Скриншот поста аккаунта facebook.com/Александр Олешко

Ушел из жизни известный советский музыкант
Ушел из жизни известный советский музыкант
Ушел из жизни известный советский музыкант
Ушел из жизни известный советский музыкант
Ушел из жизни известный советский музыкант
Ушел из жизни известный советский музыкант
 

Фото: (facebook.com/Александр Олешко)

Музыкальная карьера Семена Мильштейна началась в 80-х, когда он стал солистом оркестра штаба МВО Москвы. Кроме того, Мильштейн работал в качестве концертмейстера. Параллельно руководил оркестром имени Юрия Гагарина. Звания "Заслуженный артист России" музыкант удостоился в 1999 году. В 2005 году Мильштейн начал руководить джаз-оркестром "Данс-ленд". Российский музыкант преподавал в Детской музыкальной школе имени Гнесиных.

Напомним, что раньше мы сообщали о смерти известного российского писателя, который погиб в результате инфаркта.

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Видео: (video.rbc.ua)

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