Ушел из жизни известный советский музыкант

Фото: (pixabay.com/Pexels)

О смерти руководителя оркестра рассказал актер Александр Олешко

На 59 году жизни умер российский трубач, руководитель эстрадного оркестра "Данс-ленд" Семен Мильштейн. О трагической кончине рассказал его близкий друг Александр Олешко в социальной сети Facebook.

"Умер Семен Мильштейн. Прекрасный музыкант! Талантливейший трубач! Заслуженный артист России! Руководитель оркестра "Дэнс-лэнд". Мы все знали, как мужественно он борется со своей болезнью. Мы видели и радовались, когда он работал. Благодаря этому человеку я получил дополнительные возможности петь с живым оркестром, учиться этому. Благодаря Семену и артисты и зрители, были счастливы музыкальным программам и вечерам, которые он придумывал, создавал, очень часто принимая в этом участие бесплатно. В последний раз, вместе мы оказались на одной сцене в Арт-кафе театра им Е. Б. Вахтангова 13 декабря 2017 года. Почему то именно на этот вечер пришел мой товарищ, замечательный фотограф Саша Иванов и попросил поснимать происходящее. Царствие небесное, Семен. Спасибо тебе за все хорошее, что ты для меня сделал", — написал актер Александр Олешко.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/Александр Олешко

Фото: (facebook.com/Александр Олешко)

Музыкальная карьера Семена Мильштейна началась в 80-х, когда он стал солистом оркестра штаба МВО Москвы. Кроме того, Мильштейн работал в качестве концертмейстера. Параллельно руководил оркестром имени Юрия Гагарина. Звания "Заслуженный артист России" музыкант удостоился в 1999 году. В 2005 году Мильштейн начал руководить джаз-оркестром "Данс-ленд". Российский музыкант преподавал в Детской музыкальной школе имени Гнесиных.

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Видео: (video.rbc.ua)