Пішов з життя відомий радянський музикант

Фото: (pixabay.com/Pexels)

Про смерть керівника оркестру розповів актор Олександр Олешко

На 59 році життя помер російський трубач, керівник естрадного оркестру "Данс-ленд" Семен Мільштейн. Про трагічну кончину розповів його близький друг Олександр Олешко в соціальній мережі Facebook.

"Помер Семен Мільштейн. Прекрасний музикант! Талановитий сурмач! Заслужений артист Росії! Керівник оркестру "Денс-ленд". Ми всі знали, як мужньо він бореться зі своєю хворобою. Ми бачили і раділи, коли він працював. Завдяки цій людині я отримав додаткові можливості співати з живим оркестром, вчитися цьому. Завдяки Семену і артисти, і глядачі, були щасливі музичним програмам і вечорами, які він придумував, створював, дуже часто беручи у цьому участь безкоштовно. В останній раз, разом ми опинилися на одній сцені в Арт-кафе театру ім Е. Б. Вахтангова 13 грудня 2017 року. Чомусь саме на цей вечір прийшов мій товариш, чудовий фотограф Саша Іванов і попросив познімати то, що відбувається. Царство небесне, Семен. Дякую тобі за все хороше, що ти зробив для мене", — написав актор Олександр Олешко.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/Олександр Олешко

Фото: (facebook.com/Олександр Олешко)

Музична кар'єра Семена Мільштейна почалася в 80-х, коли він став солістом оркестру штабу МВО Москви. Крім того, Мільштейн працював в якості концертмейстера. Паралельно керував оркестром імені Юрія Гагаріна. Звання "Заслужений артист Росії" музикант отримав в 1999 році. У 2005 році Мільштейн почав керувати джаз-оркестром "Данс-ленд". Російський музикант викладав у Дитячій музичній школі імені Гнесіних.

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Відео: (video.rbc.ua)