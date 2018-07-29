Пішла з життя відома львівська радіоведуча

Фото: Марта Кінасевич (facebook.com/marta.kinasevych)

Відзначають, що вона була майстром своєї справи і прекрасної радіоведучою. Вона померла на 73-му році життя

Пішла з життя легенда національного радіо, львівський музикознавець і майстер своєї справи – Марта Кінасевич. Про це на своїй сторінці в Facebook, повідомив Микола Княжицький, журналіст та народний депутат України – згадуючи про те, якою людиною була це жінка.

Скріншот поста (facebook.com/Микола Княжицький)

"В цьому році пішло так багато людей, які творили епоху, які зберігали людяність і цінності; були орієнтирами, як у професії, так і в громадянській позиції", – такими словами починає свій пост Микола Княжицький. Він згадує про те, як починав свою творчу кар'єру: "тоді було одне львівське радіо. І була одна Марта Кінасевич. Прекрасна ведуча, журналіст, музикознавець".

Народний депутат згадує часи Радянського Союзу, коли існували списки заборонених груп. І як у ті часи він звернувся до марти Кінасевич: "а що якщо ми запустимо в ефір "Пінк Флойд"?", – і та дозволяла.

Згадує і про те, як у ті далекі часи Марк Анапольский, колишній керівником львівського рок-клубу, приносив з дому бобінний "Юпітер", і як вони з його допомогою перезаписывали музику з контрабандних платівок.

"Потім я придумував якісь тексти про світ, які нібито співав "Пінк Флойд" і ніс їх до цензору", – розповідає Микола.

Нагадаємо, нещодавно пішли з життя одразу кілька відомих людей: в Росії скончався відомий пропагандист Кремля, пішов з життя відомий радянський музикант Семен Мільштейн і умер відомий журналіст і лайреат премії ТЕФИ.

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