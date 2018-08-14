Помер відомий дитячий письменник Едуард Успенський

STYLER LIFE 14.08.2018 - 23:52
Скріншот: Едуард Успенський (YouTube.com/Oven21) Скріншот: Едуард Успенський (YouTube.com/Oven21)

Письменник останнім часом страждав від важкої хвороби

У Москві помер радянський і російський письменник, легендарний автор дитячих книг Едуард Успенський. Про це повідомляє Тelegram-канал Mash.

Відомо, що письменник помер у себе вдома. Поруч з ним була його дружина. Едуарду йшов 81 рік.

Помер відомий дитячий письменник Едуард Успенський

Фото: Едуард Успенський (instagram.com/wow.tv_news)

В останні роки Успенський страждав від тяжкої недуги - хворів на рак.

"Нещодавно Едуард Миколайович повернувся після лікування з Німеччини в Росію. Але незабаром йому стало різко гірше, і лікарі запропонували відправитися в лікарню. На цей раз в Москві. Однак Успенський відмовився і останні два тижні не вставав з ліжка", - сказано у повідомленні каналу.

Помер відомий дитячий письменник Едуард Успенський

Скріншот поста (web.telegram.breakingmash)

Едуард Успенський придумав улюблених дитячих персонажів - Крокодила Гену і Чебурашку, кота Матроскіна, Дядю Федора, листоношу Пєчкіна, Шарика і багатьох інших.

Помер відомий дитячий письменник Едуард Успенський

Фото: Едуард Успенський (twitter.com/InfoResist)

Перша книга Успенського про Дядю Федора "Дядько Федір, пес і кіт" була опублікована в 1974 році.

У 2010 році Успенського присуджена премія імені Корнія Чуковського, створена для дитячих письменників, у головній номінації "За видатні творчі досягнення у вітчизняній дитячій літературі".

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