Умер голливудская звезда 50-х

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Актер скончался в возрасте 86 лет

В США скончался легендарный американский актер секс-символ 50-х годов Таб Хантер. Звезде было 86 лет. О его кончине сообщили на странице "Tab Hunter Confidential" в социальной сети Facebook.

"Грустные новости. Таб скончался за три дня до своего 87-го дня рождения. Почтите его память молитвой. Ему бы понравилось", - сказано в сообщении.

Актера не стало воскресенье, 8 июля, за три дня до его дня рождения.

Скриншот поста (facebook.com/tabhunterconfidential)

За свою карьеру Хантер успел сыграть в 76 фильмах, среди которых "Эскадрилья "Лафайет", "Проклятые янки", "Бриолин-2", "Полиэстер", "Такая женщина", "Боевой клич", "Морская погоня" и другие. Актер был признан символом мужественности в американском кинематографе, поскольку часто играл романтических героев.

Фото: Таб Хантер (facebook)com) tab)hunter)31521)

В 2006 году была опубликована автобиография Таба Хантера "Tab Hunter Confidential: The Making of a Movie Star". Книга стала бестселлером. В ней актер признался в своей гомосексуальности, о которой уже давно ходили слухи.

Таб Хантер долгое время состоял в отношениях с актером Энтони Перкинсом и фигуристом Рональдом Робертсоном. В 1983 году он познакомился с Алланом Глейзером, с которым прожил вплоть до своей смерти.

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