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Умер известный писатель и журналист

STYLERLIFE        08.07.2018 - 22:48
Фото: (pixabay.com/Pexels)
Фото: (pixabay.com/Pexels)

Писатель и журналист скончался на 85-м году жизни

8 июля умер российский писатель Валерий Ганичев, глава Союза писателей России, сообщается на сайте издательства "Российский писатель", передают российские СМИ.

"Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Валерия Николаевича", – говорится в сообщении издательства.

Валерий Николаевич Ганичев, родившийся 3 августа 1933 года, был также доктором исторических наук, журналистом, писателем и общественным деятелем. Он является автором произведений "Адмирал Ушаков", "Наследники", "Росс непобедимый". Помимо этого, Ганичев являлся главным редактором газеты "Комсомольская правда", изданий "Роман-газета" и "Роман-журнал. XXI век". С 94-го года Валерий Ганичев занимал должность председателя Правления Союза писателей России.

Фото: (Sputnik / Алексей Филиппов)

Советник президента России по культуре Владимир Толстой, комментируя утрату, подчеркнул, что с Валерием Ганичевым ушла целая эпоха русской литературы.

"Ганичев был близок с прославленными классиками – Валентином Распутиным, Василием Беловым. Он был человеком, который прожил достойную жизнь, конечно, это большая утрата. Очень сочувствую его близким – дочери Марине, внукам", – сказал Толстой.

Напомним, что 7 июля умер украинский диссидент, национальный герой и патриот страны Левко Лукьяненко. Он был одним из основателей Акта о независимости Украины, который был составлен 24 августа. Прощение с великим борцом за свободу пройдет в понедельник, отпевать его будут во Владимирском соборе, а похоронят на Байковом кладбище. Следует напомнить, что Левко Лукьяненко родился 24 августа 1928 года в с. Хриповка Черниговской области.

Видео: (video.rbc.ua)

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Теги: писатель, умер журналист, умер, Журналист
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