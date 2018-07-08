Стало известно, где попрощаются с Левком Лукьяненко

7 июля в реанимации умер Герой Украины Левко Лукьяненко

Левко Лукьяненко умер 7 июля находясь в реанимации, куда был доставлен в тот же день. До своего 90-го дня рождения украинский диссидент не дожил один месяц. В социальной сети Facebook Владимир Яворовский рассказал, когда и где украинцы смогут попрощаться с героем.

"Наконец жена Льва Надя приняла окончательное решение: в понедельник с Львом можно попрощаться в его доме, в с. Хотов (Киевская область – ред.). Во вторник с 10 до 12 в Клубе КМ (Институтская). Отпевание во Владимирском (соборе – ред.) с 12.30 по 13.30. Захоронение на Байковом кладбище", — пишет Яворовский на своей странице.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/Владимир Яворовский

Следует напомнить, что Левко Лукьяненко родился 24 августа 1928 года в с. Хриповка Черниговской области. Соучредитель Украинской Хельсинской группы. Политик и общественный деятель. Герой Украины. Писатель. Автор "Акта провозглашения независимости Украины". Лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года.

Напомним, что после смерти Левка Лукьяненко большинство украинских политиков почтили память Героя Украины в социальных сетях. Среди тех кто сказал несколько добрых слов об умершем народном депутате Лукьяненко были Владимир Гройсман, Арсений Яценюк, Олег Ляшко, Павел Климкин, Юлия Тимошенко, Андрей Парубий, Руслана Лыжичко и многие другие.

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