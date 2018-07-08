Стало відомо, де попрощаються з Левком Лук'яненком

7 липня в реанімації помер Герой України Левко Лук'яненко

Левко Лук'яненко помер 7 липня перебуваючи в реанімації, куди був доставлений у той самий день. До свого 90-го дня народження український дисидент не дожив один місяць. У соціальній мережі Facebook Володимир Яворівський розповів, коли і де українці зможуть попрощатися з героєм.

"Нарешті дружина Левка Надя прийняла остаточне рішення: у понеділок з Левом можна попрощатися в його будинку, в с. Хотові (Київська область – ред.). У вівторок з 10 по 12-у в Клубі КМ (Інститутська). Відспівування у Володимирському (соборі – ред.) з 12.30 по 13.30. Поховання на Байковому кладовищі", — пише Яворівський на своїй сторінці.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/Владимир Яворівський

Слід нагадати, що Левко Лук'яненко народився 24 серпня 1928 року в с. Хрипівка Чернігівської області. Співзасновник Української Гельсінської групи. Політик і громадський діяч. Герой України. Письменник. Автор "Акту проголошення незалежності України". Лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка 2016 року.

Нагадаємо, що після смерті Левка Лук'яненка більшість українських політиків вшанували пам'ять Героя України в соціальних мережах. Серед тих хто сказав кілька добрих слів про померлого народного депутата Лук'яненка були Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк, Олег Ляшко, Павло Клімкін, Юлія Тимошенко, Андрій Парубій, Руслана Лижичко та багато інших.

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