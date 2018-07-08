Помер відомий письменник і журналіст

Письменник і журналіст помер на 85-му році життя

8 липня помер російський письменник Валерій Ганічев, голова Спілки письменників Росії, повідомляється на сайті видавництва "Російський письменник", передають російські ЗМІ.

"Висловлюємо глибоке співчуття рідним і близьким Валерія Миколайовича", – йдеться у повідомленні видавництва.

Ганічев Валерій Миколайович, який народився 3 серпня 1933 року, був доктором історичних наук, журналістом, письменником і громадським діячем. Він є автором творів "Адмірал Ушаков", "Спадкоємці", "Росс непереможний". Крім цього, Ганічев був головним редактором газети "Комсомольська правда", видань "Роман-газета" і "Роман-журнал. XXI століття". З 94-го року Валерій Ганічев обіймав посаду голови Правління Спілки письменників Росії.

Фото: (Sputnik / Олексій Філіппов)

Радник президента Росії з питань культури Володимир Толстой, коментуючи втрату, підкреслив, що з Валерієм Ганічевим пішла ціла епоха російської літератури.

"Ганічев був близький з уславленими класиками – Валентином Распутіним, Василем Бєловим. Він був людиною, яка прожила гідне життя, звичайно, це велика втрата. Дуже співчуваю його близьким – дочці Марині, онукам", – сказав Толстой.

Нагадаємо, що 7 липня помер український дисидент, національний герой і патріот країни Левко Лук'яненко. Він був одним із засновників Акта про незалежність України, який був складений 24 серпня. Прощення з великим борцем за свободу пройде в понеділок, відспівувати його будуть у Володимирському соборі, а поховають на Байковому кладовищі. Слід нагадати, що Левко Лук'яненко народився 24 серпня 1928 року в с. Хрипівка Чернігівської області.

Відео: (video.rbc.ua)