Умер известный голливудский кинопродюсер (фото)

Продюсер ушел из жизни на 93-м году

В США 16 июня умер известный американский кинопродюсер Мартин Брегман. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на вдову Брегмана Каролину.

Кинопродюсер ушел из жизни на 93 году из-за кровоизлияния в мозг.

Смерть Брегмана позднее подтвердил его сын Майкл. Он рассказал, что Брегман умер в больнице, куда его доставили ночью. По словам Майкла, отец отошел "быстро и спокойно".

Рядом с Брегманом были жена и дети - Майкл, Крис и Марисса.

Фото: Мартин Брегман (twitter.com/pagesix)

Мартин Брегман родился 18 мая 1931 года в Нью-Йорке. Его карьера в кино начиналась с работы коммерческим директором и импресарио у таких знаменитых актеров, как Барбра Стрейзанд, Алан Алда, Бетти Мидлер, Майкл Дуглас и Вуди Аллен. Набравшись опыта и став довольно известным в кругу кинематографистов, Брегман начал карьеру кинопродюсера.

Он продюсировал фильмы "Лицо со шрамом", "Серпико", "Путь Карлито", "Собачий полдень" и другие.

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