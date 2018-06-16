Умер культовый советский пианист и дирижер

Советский и российский музыкант популяризовал мировые шедевры

В возрасте 87 лет скончался культовый советский и российский дирижер Геннадий Рождественский. Как сообщают российские СМИ, музыкант умер утром 16 июня.

"Геннадий Николаевич скончался в субботу утром после продолжительной болезни", — говорится в сообщении медицинского заключения по факту смерти.

Причина смерти не уточняется, известно только, что музыкант лечился на протяжении многих лет.

Геннадий Николаевич Рождественский родился 4 мая 1931 в Москве в семье дирижера Николая Аносова и певицы Натальи Рождественской. Будущее светило российской оперы и консерватории проявлял интерес к музыке с ранних лет. В юности он обучался в музыкальной школе им. Гнесиных у пианистки Е. Гнесиной и в Центральной музыкальной школе по классу фортепиано.

По окончании школы Рождественский в 1949 году подал документы в Московскую консерваторию на специальность фортепиано. Обучался в классе Льва Оборина. Позднее проявлял интерес к оперно-симфоническому дирижированию, где профессором был его отец. В 1957 году Рождественский окончил аспирантуру в консерватории.

Дебют Рождественского в качестве дирижера состоялся в 1951 году в Большом театре. Под его управлением был исполнен балет Петра Чайковского "Спящая красавица".

Фото: Геннадий Николаевич Рождественский (starpri.ru)

Рождественский популяризировал сочинения современных авторов, музыка которых в то время в СССР практически не исполнялась. Его любимыми композиторами были Франсис Пуленк, Пауль Хиндемит, Карл Орфа.

Рождественский принимал участие в постановке балета Игоря Стравинского "Весна священная" и оперы Бенджамина Бриттена "Сон в летнюю ночь" в СССР. Также дирижер исполнял произведения Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича. В частности, Рождественский первым исполнил в СССР в 1974 году оперу Шостаковича "Нос". Долгое время Рождественский был единственным исполнителем оркестровой музыки Альфреда Шнитке, в 1974 году под его управлением состоялась премьера Первой симфонии композитора.

Более 50 лет Рождественский руководил различными отечественными и зарубежными музыкальными коллективами, вел активную педагогическую и музыкально-просветительскую деятельность. С 1974 года он преподавал на кафедре оперно-симфонического дирижирования Московской консерватории, с 1976 года - профессор, с 2001 года - заведующий кафедрой.

Также он был художественным руководителем Большого театра и возглавлял Камерный музыкальный театр имени Б. А. Покровского.

Напомним, что в США скончался известный музыкант, барабанщик Ди Джей Фонтана, который получил мировую славу, как барабанщик Элвиса Пресли. Известно, что Фонтана умер у себя дома, в кругу семьи. Ему было 87 лет. Супруга музыканта рассказала, что он испытывал осложнения после перелома бедра, которое случилось в 2016 году.