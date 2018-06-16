Помер культовий радянський піаніст і диригент

Радянський і російський музикант популяризував світові шедеври

У віці 87 років помер культовий радянський і російський диригент Геннадій Рождественський. Як повідомляють російські ЗМІ, музикант помер вранці 16 червня.

"Геннадій Миколайович помер в суботу вранці після тривалої хвороби", — йдеться в повідомленні медичного висновку за фактом смерті.

Причина смерті не уточнюється, відомо лише, що музикант лікувався протягом багатьох років.

Геннадій Миколайович Рождественський народився 4 травня 1931 року в Москві в родині диригента Миколи Аносова і співачки Наталії Рождественської. Майбутнє світило російської опери та консерваторії виявляв інтерес до музики з ранніх років. В юності він навчався в музичній школі ім. Гнєсіних у піаністки Е. Гнєсіної і в Центральній музичній школі по класу фортепіано.

По закінченні школи Рождественський у 1949 році подав документи в Московську консерваторію на спеціальність фортепіано. Навчався в класі Лева Оборіна. Пізніше виявляв інтерес до оперно-симфонічного диригування, де професором був його батько. У 1957 році Рождественський закінчив аспірантуру в консерваторії.

Дебют Рождественський у якості диригента відбувся в 1951 році у Великому театрі. Під його керівництвом був виконаний балет Петра Чайковського "Спляча красуня".

Фото: Геннадій Миколайович Рождественський (starpri.ru)

Рождественський популяризував твори сучасних авторів, музика яких у той час в СРСР практично не виконувалася. Його улюбленими композиторами були Франсіс Пуленк, Пауль Хіндеміт, Карл Орф.

Рождественський брав участь у постановці балету Ігоря Стравінського "Весна священна" і опери Бенджаміна Бріттена "Сон в літню ніч" в СРСР. Також диригент виконував твори Сергія Прокоф'єва та Дмитра Шостаковича. Зокрема, Рождественський першим виконав в СРСР в 1974 році оперу Шостаковича "Ніс". Довгий час Рождественський був єдиним виконавцем оркестрової музики Альфреда Шнітке, в 1974 році під його управлінням відбулася прем'єра Першої симфонії композитора.

Більше 50 років Рождественський керував різними вітчизняними і зарубіжними музичними колективами, вів активну педагогічну та музично-просвітницьку діяльність. З 1974 року він викладав на кафедрі оперно-симфонічного диригування Московської консерваторії, з 1976 року - професор, з 2001 року - завідувач кафедрою.

Також він був художнім керівником Великого театру і очолював Камерний музичний театр імені Б. А. Покровського.

Нагадаємо, що в США помер відомий музикант, барабанщик Ді Джей Фонтана, який здобув світову славу, як барабанщик Елвіса Преслі. Відомо, що Фонтана помер у себе вдома, в колі сім'ї. Йому було 87 років. Дружина музиканта розповіла, що він відчував ускладнення після перелому стегна, який стався у 2016 році.