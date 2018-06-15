Умер легендарный музыкант

Известному барабанщику было 87 лет

В США скончался известный музыкант, барабанщик Ди Джей Фонтана. Об этом сообщает Medusa.

В городе Нешвил, США, скончался известный барабанщик Ди Джей Фонтана, который получил мировую славу, как барабанщик Элвиса Пресли.

Известно, что Фонтана умер у себя дома, в кругу семьи. Ему было 87 лет. Супруга музыканта рассказала, что он испытывал осложнения после перелома бедра, которое случилось в 2016 году.

Фото: Ди Джей Фонтана (djfontana.com)

Доминик Джозеф Фонтана, более известный как Ди Джей Фонтана, родился 15 марта 1931 года в Шривпорте, штат Луизиана.

До встречи с Элвисом Пресли работал на радио. В 1954 году он был нанят для игры на барабанах для Элвиса Пресли. Вместе они проработали 14 лет.

Участвовал в четырех фильмах, в которых сыграл Элвис Пресли. В 1983 году издал книгу с фотографиями, посвященную его работе с Пресли.

За вклад в развитие рок-н-рола в 2009 году Ди Джей Фонтана был введен в Зал славы рок-н-ролла и Зал славы рокабилли.

Музыканты Ринго Старр, лидер The Band Левон Хелм, барабанщик Брюса Спрингстина Макс Вайнберг называли Ди Джей Фонтану своим вдохновителем.

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