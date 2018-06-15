Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Умер легендарный музыкант

STYLERLIFE        15.06.2018 - 08:45
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

Известному барабанщику было 87 лет

В США скончался известный музыкант, барабанщик Ди Джей Фонтана. Об этом сообщает Medusa.

В городе Нешвил, США, скончался известный барабанщик Ди Джей Фонтана, который получил мировую славу, как барабанщик Элвиса Пресли.

Известно, что Фонтана умер у себя дома, в кругу семьи. Ему было 87 лет. Супруга музыканта рассказала, что он испытывал осложнения после перелома бедра, которое случилось в 2016 году.

Фото: Ди Джей Фонтана (djfontana.com)

Доминик Джозеф Фонтана, более известный как Ди Джей Фонтана, родился 15 марта 1931 года в Шривпорте, штат Луизиана.

До встречи с Элвисом Пресли работал на радио. В 1954 году он был нанят для игры на барабанах для Элвиса Пресли. Вместе они проработали 14 лет.

Участвовал в четырех фильмах, в которых сыграл Элвис Пресли. В 1983 году издал книгу с фотографиями, посвященную его работе с Пресли.

За вклад в развитие рок-н-рола в 2009 году Ди Джей Фонтана был введен в Зал славы рок-н-ролла и Зал славы рокабилли.

Музыканты Ринго Старр, лидер The Band Левон Хелм, барабанщик Брюса Спрингстина Макс Вайнберг называли Ди Джей Фонтану своим вдохновителем.

Напомним, Станислав Говорухин умер.

Ученых шокировали результаты исследования в Черном море (video.rbc.ua)

Станислав Говорухин умер: названа причина смерти режиссера "Тебе бы еще жить и жить, творить": умер украинский журналист
Теги: умер, музыкант, барабаны
"Я родился в Советском Союзе": известный украинский продюсер собрался на ЧМ-2018 в Россию
Известный украинский спортсмен погиб в свой день рождения
У мамы Ляшко нашли новую квартиру на Печерске
"Испытывают нервы на прочность?": украинцев возмутила реклама ЧМ-2018 в центре Киева (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь