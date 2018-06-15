Помер легендарний музикант

Відомому барабанщику було 87 років

У США помер відомий музикант, барабанщик Ді Джей Фонтана. Про це повідомляє Medusa.

У місті Нешвил, США, помер відомий барабанщик Ді Джей Фонтана, який здобув світову славу, як барабанщик Елвіса Преслі.

Відомо, що Фонтана помер у себе вдома, в колі сім'ї. Йому було 87 років. Дружина музиканта розповіла, що він відчував ускладнення після перелому стегна, яке сталося в 2016 році.

Фото: Ді Джей Фонтану (djfontana.com)

Домінік Джозеф Фонтана, більш відомий як Ді Джей Фонтана, народився 15 березня 1931 року в Шрівпорті, штат Луїзіана.

До зустрічі з Елвісом Преслі працював на радіо. У 1954 році він був найнятий для гри на барабанах для Елвіса Преслі. Разом вони пропрацювали 14 років.

Брав участь у чотирьох фільмах, у яких зіграв Елвіс Преслі. У 1983 році видав книгу з фотографіями, присвячену його роботі з Преслі.

За внесок у розвиток рок-н-ролу в 2009 році Ді Джей Фонтана був введений в Зал слави рок-н-ролу і Зал слави рокабіллі.

Музиканти Рінго Старр, лідер The Band Левон Хелм, барабанщик Брюса Спрінгстіна Макс Вайнберг називали Ді Джей Фонтану своїм натхненником.

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