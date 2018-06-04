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Умер известный советский актер

STYLERЗвёзды        04.06.2018 - 16:04
Иллюстративное фото (wikipedia.org/Ilya Plekhanov)
Иллюстративное фото (wikipedia.org/Ilya Plekhanov)

Артист успел сыграть около ста ролей в кино, а также много работал в театре

4 июня умер Леонид Неведомский - известный советский и российский актер театра и кино. Мужчина скончался в Санкт-Петербурге после борьбы с тяжелой болезнью. Неведомскому было 78 лет.

Леонид Неведомский - Амиас Паулет в спектакле "Мария Стюарт" (фото: bdt.spb.ru)

Как сообщили представители Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, где Неведомский работал на протяжении нескольких десятилетий, актер в течение долгого времени боролся с тяжелым заболеванием. Несмотря на это, он все равно продолжал работать как в кино, так и в театре.

"Это огромная потеря не только для родных и близких артиста, но и для всего коллектива театра, для зрителей, любивших его и для товарищей по сцене, которые относились к Леониду Витальевичу с неизменной теплотой и огромным уважением. Талант артиста украшал сцену нашего театра более пятидесяти лет", - сообщили представители театра.

В театре Неведомский исполнил более 40 ролей, снялся более чем в ста фильмах. Известность Неведомскому принесла роль Павла Олеванского в драме "Мачеха", а также роль председателя колхоза в картине "Возвращение Будулая". С середины 90-х годов актер снимался в сериалах. Среди них "Есенин", "Убойная сила", "Доярка из Хацапетовки".

Кадр из фильма "Мачеха"

Напомним, 1 июня 2018 года погиб известный украинский хореограф и режиссер Николай Бойченко.

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Теги: умер, актер
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