"Такой молодой": умер известный украинский хореограф

Друзья и родственники сообщили о смерти артиста в социальных сетях

Стало известно, что 1 июня 2018 года погиб украинский хореограф и режиссер Николай Бойченко. В социальной сети Facebook об этом сообщила балерина и коллега хореографа Даша Маликова.

В публикации сообщается, что прощаться с режиссером будут во вторник, 5 июня.

Фото: (dance.stb.ua)

"Высокий полет Бойченко Николая - талантливого Режиссера, неповторимого хореографа, Артиста и красивого Человека был прерван вчера, 1 июня 2018 года. Каждого, кто считает за честь сопроводить аплодисментами его финальное шествие, просим вторник оставить свободным от прочих планов. Семья и Друзья Николая".

Скриншот поста аккаунта facebook.com/dasha.malikova.5

Поклонники хореографа, увидевшие шокирующую новость, выразили свои соболезнования родственникам и близким Николая Бойченко.

"Коля? Всмысле... Что случилось с ним??? О Господи", "Почему такие люди нас покидают?(((((", " Какой кошмар...невосполнимая утрата.. Царствие Небесное...", "Не верится просто...светлая память ..", "Соболезную!!!!! Не могу в это поверить...", "Неужели врачи не смогли....???????? Почему ж...... Всегда живой! Всегда среди нас......", "Молчим и скорбим", "Светлая память .... Силы духа родным и близким", – написали поклонники.

Скришоты комментариев поста аккаунта facebook.com/dasha.malikova.5

"Все, что хотела сказать семья Коли, у меня в посте. Если бы они захотели поделиться подробностями, они бы это сделали", — ответила на комментарии Мария Чунина на своей странице в Facebook.

"Коля... шок и поверить не получается... теперь ты будешь летать Nikolay Boychenko... Спасибо, что Ты был таким Человеком и Талантом!!! Спасибо за все добро Тебе и столько свершений!!! Навсегда Твои улыбка и голос останутся в памяти. больно...", – написала Яна Прядко.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/yana.pryadko

Напомним, что недавно скончался известный российский режиссер документальных фильмов Александр Иванкин. Ему было 65 лет. В последние годы Иванкин жил в Канаде, у него была жена и четверо детей. Причина смерти пока не сообщается.

Видео:video.rbc.ua