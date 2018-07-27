Умер известный советский режиссер

Фото: torange.biz

Режиссер документального кино скончался в возрасте 86 лет

В России умер советский режиссер документального кино Игорь Беляев. Ему было 86 лет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Союз кинематографистов.

"Игорь Беляев скончался на 87-м году жизни. Прощание пройдет в Доме кино", — сказано в сообщении.

Игорь Беляев родился 17 апреля 1932 года. Окончил юридический факультет МГУ имени Ломоносова и режиссерские курсы Театрального училища имени Щукина.

Фото: Игорь Беляев (tvmuseum ru)

За свою карьеру Беляев создал около 100 документальных фильмов.

В 1984 году режиссер был удостоен Государственной премии СССР за документальный телевизионный фильм "Егор Иванович" и работы из телецикла "Деревенские повести". В 1997-м Беляев получил почетное звание заслуженного деятеля искусств России.

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