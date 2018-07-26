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Активисту было 95 лет, когда он скончался

В Москве умер украинский активист Олег Храбан. Ему было 95 лет. Об этом сообщает "Український погляд".

Олег Храбан был активным деятелем украинской общины в российской столице, ветеран Великой Отечественной, боевые заслуги которого во Второй мировой войне отмечены орденами, медалями "За отвагу", "Участнику битвы за Ленинград" и другими наградами.

Фото: Олег Храбан (ukrcentr.ru)

Активист родился 14 мая 1923 года в Новгород-Волынском. Он учился в Ленинградском элекстро-техническом интитуте связи, позже служил радистом на Волховском фронте, участвовал в обороне Ленинграда.

Олег Храбан приложил множество усилий для становления в Москве очагов родного языка и культуры - общества "Славутич", Украинского исторического клуба, Библиотеки украинской литературы в Москве (БУЛ).

Здесь его стараниями подготовлено к печати немало докладов и статей для "Научного вестника украинского исторического клуба", книгу мемуаров известного в Черкасской краеведа-историка Г.Ю. Храбана и научное исследование указанного автора, своего отца, о предпосылках и ход Колиивщины - крестьянской войны на Украине в 1768-1769 гг.

Ранее сообщалось, что умер молодой украинский хоккеист.

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