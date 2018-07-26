Фото: torange.biz

Активісту було 95 років, коли він помер

У Москві помер український активіст Олег Храбан. Йому було 95 років. Про це повідомляє "Український погляд".

Олег Храбан був активним діячем української громади в російській столиці, ветеран Великої Вітчизняної, бойові заслуги якого в Другій світовій війні відзначені орденами, медалями "За відвагу", "Учаснику битви за Ленінград" та іншими нагородами.

Фото: Олег Храбан (ukrcentr.ru)

Активіст народився 14 травня 1923 року в Новгород-Волинському. Він навчався в Ленінградському елекстро-технічному Інституті зв'язку, пізніше служив радистом на Волховському фронті, брав участь в обороні Ленінграда.

Олег Храбан доклав безліч зусиль для становлення в Москві вогнищ рідної мови і культури - суспільства "Славутич", Українського історичного клубу, Бібліотеки української літератури в Москві (БУЛ).

Тут його стараннями підготовлено до друку чимало доповідей і статей для "Наукового вісника українського історичного клубу", книгу мемуарів відомого в Черкаській краєзнавця-історика Г.Ю. Храбана і наукове дослідження зазначеного автора, свого батька, про передумови і хід Коліївщини - селянської війни на Україні в 1768-1769 рр.

Раніше повідомлялося, що помер молодий український хокеїст.

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